Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip, finisce subito male: una lite furiosa

GF Vip, era nell’aria ed è (già) arrivata la prima lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì scorso, in diretta, anche se la sua entrata era stata annunciata qualche giorno prima. E così, dopo varie visite a sorpresa, la showgirl dei ‘baci stellari’ è la nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Non è la sola: anche Sossio Aruta è entrato in gioco nell’ultima puntata e, per la cronaca, ora rischia la squalifica per aver svelato alcuni dettagli sull’emergenza Coronavirus e sulla serie B agli altri inquilini della Casa. Tornando a Valeria, si sapeva che Antonella Elia non aveva preso bene la decisione del GF di farla entrare al reality. Anche in diretta aveva manifestato il suo dissenso e, alla prima occasione che si è manifestata, le due sono arrivate allo scontro. (Continua dopo la foto)



















I toni si sono alzati questa mattina in giardino a causa dell’amicizia che entrambe hanno con Aristide Malnati. In piscina Valeria ha proposto a Mummy di insegnargli lo stile ‘delfino’ e Antonella, che è molto legata a lui, non l’ha presa bene: “Guarda che se vai a fare delfino con lei con me hai chiuso”, ha detto rivolgendosi ad Aristide. (Continua dopo la foto)















Valeria Marini non è rimasta in silenzio e ha subito risposto all’attacco: “Antonella ma perché devi essere così castrante? Noi siamo amici da molto più tempo, tu vieni dopo”. Aristide ha ammesso di conoscere già la showgirl sarda e ha poi promesso alla Elia di fare la sauna insieme. M questoa non è bastato a placarle: le due si sono ‘accese’ ancora di più. E la lite è proseguita in giardino. (Continua dopo le foto)











“Mi dispiace ma così continui a non fare una bella figura, tiri fuori la cattiveria e non sei solidale con le altre donne”, ha attaccato Valeria. E Antonella: “Pensi di essere simpatica ma a me non piaci”. E poi, prima di rientrare in Casa, si è di nuovo scagliata contro Valeria: “Questa è la Casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai un cavolo”. Ma di fronte a questo, la Marini non è sembrata scomporsi più di tanto. E, almeno per oggi, (forse) è finita qua.

Qui il video della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

