Trono over, l’ex di Gemma Galgani bussa alla porta: la dama lo gela così

Trono over, Gemma Galgani ancora grande protagonista. La dama infatti ha avuto a che fare con una sua vecchia conoscenza: il cavaliere Remo Proietti. Una doccia gelata per Gemma Galgani. Nessuno se l’aspettava perché Tina Cipollari aveva voluto in studio gli ex della Dama degli Over solo per dimostrare quanti spasimanti ci fossero stati nella vita della donna; eppure l’impensabile è successo.

A Remo è stato chiesto se avesse voluto corteggiare Gemma, e lui ha risposto di ‘sì’. Il resto lo sappiamo: la Galgani ha accettato il corteggiamento e presto avrebbero dovuto iniziare a conoscersi. Avrebbero. Gemma Galgani e Remo infatti si sono incontrati in casona, e nonostante la scelta di tenerlo la Galgani sembra essersi poi pentita. Proprio oggi Proietti diceva che “Gemma è sempre molto bella” e si sentiva rispondere “Tu sei sempre molto birichino” ma nessuno s’immaginava che questo stuzzicarsi si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Continua dopo la foto



















Al riguardo il Vicolo racconta che Gemma dopo la puntata ha confessato a Remo di non provare più le sensazioni di un tempo e che per questo non fosse il caso di continuare. Un comportamento molto strano, quello della Dama, sia perché del Cavaliere un tempo era veramente presa sia perché dopo poche ore non capiamo cosa possa essere cambiato. Ma tant’è: la frequentazione si è interrotta. Continua dopo la foto















Le anticipazioni su Uomini e Donne Over parlano chiaro sul futuro di Remo in trasmissione: non c’è stata alcuna promozione a Cavaliere fisso nel programma, tant’è che, una volta eliminato da Gemma, non sarà presente neanche in puntata. D’altronde l’aveva detto lei: “Vedremo strada facendo…”. Poca strada, decisione drastica. Continua dopo la foto











Remo nel lontano 2017 ha chiuso i suoi rapporto con Gemma dopo aver avuto una storia con lei. Tra i due c’è stato davvero grande sentimento ma poi la storia è naufragata. Oggi, a febbraio 2020, Remo è tornato in studio per capire se tra lui e Gemma ci può essere ancora storia. Non sappiamo di preciso l’età di Remo Proietti ma dovrebbe avere la stessa età di Gemma Galgani o qualcosa di più.

