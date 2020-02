Sossio Aruta rischia la squalifica dal GF Vip: non doveva farlo

Sossio Aruta sta rischiando grosso al Grande Fratello Vip. Seppur entrato nella Casa da pochissimo, l’ex calciatore, ex volto di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island Vip si sta già distinguendo nella Casa e non certo in positivo. Il compagno di Ursula Bennardo, da cui pochi mesi fa ha avuto la piccola Bianca, ha fatto il suo ingresso al reality lunedì scorso.

Durante l'ultima diretta Alfonso Signorini ha presentato ufficialmente i due nuovi concorrenti del GF Vip al pubblico e altri inquilini. Che già sapevano di Valeria Marini ma non di Aruta, appunto. L'ingresso di Sossio non è però stato accolto con un'ovazione, almeno sui social. "Perché non è rimasto a casa con la sua bambina?", "Ma non poteva starsene a casa con la sua donna e sua figlia?" e "Sossio poteva starsene anche a casa con la sua piccola Bianca" sono stati alcuni dei tanti commenti piovuti su Twitter.



















Ma va detto anche che, al contrario, per molti altri l'entrata di Sossio Aruta nella Casa più spiata d'Italia potrebbe portare una ventata di leggerezza e divertimento in un'edizione in cui non mancano polemiche e scontri accesi. Peccato che appena entrato Sossio rischi già di vedere finita la sua avventura al reality di Canale 5. Motivo? La violazione del regolamento.















Pur sottolineando che non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale dal GF Vip, nelle ultime ore Sossio sta rischiando la squalifica per aver fatto delle rivelazioni agli altri concorrenti che, com'è noto, non devono sapere nulla di quanto sta accadendo fuori a meno che non sia lo stesso GF a comunicar loro certe informazioni. E se già aveva provato a dare ulteriori dettagli sull'allarme Coronavirus, ora Sossio ha continuato ad aggiornare i concorrenti ma sul calcio.











Durante una discussione con i compagni, Aruta ha reso noti i risultati raggiunti in classifica dal Benevento, squadra con cui lui ha giocato nel 1997 e nel 2002. "Ci va in serie A perché è a 20 punti dalla seconda", ha detto. Poi, poco dopo, quando Fabio Testi gli ha fatto una domanda sul Milan e la classifica della serie A, Sossio ha fatto marcia indietro, rendendosi conto di avere violato il regolamento. La regia ha staccato l'inquadratura e lui è stato richiamato in magazzino probabilmente a colloquio con gli autori.

