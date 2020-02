Maria De Filippi, settimana “di fuoco” per i suoi fan. Presto la conduttrice, tra le più amate di Mediaset, sarà in onda contemporaneamente con 3 trasmissioni. Oltre a presentare tutti i pomeriggi Uomini e Donne, Queen Mary sarà anche protagonista di ben 2 prime serate. Il venerdì con il Serale di Amici 19, pronto a debuttare il prossimo 28 febbraio, e il sabato con l’ormai consolidatissimo C’è posta per te.

Quest'ultimo, seguitissimo programma che ogni settimana emoziona una grande fetta di pubblico televisivo si concluderà il 14 marzo. A quel punto Amici tornerà nella sua tradizionale collocazione del sabato sera. Come detto, la fase Serale del talent dedicato ai giovani aspiranti cantanti e ballerini è ai nastri di partenza e Maria De Filippi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato anche di Uomini e Donne.



















A quanto rivelato dalla regina di Canale 5, questo non è un bel periodo per il dating show che da anni e anni entra nelle case degli italiani il primo pomeriggio. Nel corso della conferenza stampa di Amici 19, Maria De Filippi ha infatti lasciato intendere che ultimamente si respira un'atmosfera difficile a UeD: "Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno", ha spiegato.















Maria De Filippi non ha aggiunto altri dettagli sul "problema personale" di una delle sue opinioniste storiche ma in verità, al di là della situazione non meglio specificata della Vamp, che questo fosse un momento complicato da gestire per il team di Uomini e Donne si era capito. Da un lato sicuramente l'intensificazione degli impegni della conduttrice, che ha portato alla momentanea sospensione del trono classico (che per la cronaca è già tornato in onda).











Dall’altro lato anche l’emergenza Coronavirus ha avuto conseguenza sul lavoro della redazione di Uomini e Donne. Come annunciato in un comunicato ufficiale diramato un paio di giorni fa, per ora continuano regolarmente le registrazioni negli studi di Cinecittà di Roma, città che al momento non è interessata dal contagio, ma i casting sono stati sospesi.

