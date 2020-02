Ormai Clizia Incorvaia è fuori. Nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato un vuoto in Paolo Ciavarro. L’influencer siciliana è stata squalificata in seguito alle offese mosse contro Andrea Denver. Le parole usate da Clizia non potevano che prevedere il provvedimento preso. Infatti, come tutti sanno la Incorvaia ha dato del “buscetta” e del “pentito” ad Andrea, sollevando le polemiche di tutti. Il nome di Clizia è il secondo della lista degli squalificati. Anche Salvo Veneziano è stato espulso per frasi sessiste violente e volgari contro la De Panicis e il Grande Fratello, anche in quel caso, non ha potuto che squalificarlo.

“Sono sincera se non mi aveste mandato via voi, sarei uscita io”, queste le parole della Incorvaia, che in casa lascia un grande vuoto, non tanto nei concorrenti e compagni di viaggio, ma in Paolo Ciavarro. Clizia sarebbe uscita comunque: la frase la dice lunga per diversi motivi. Perché dire questo se in fin dei conti non ha mai chiesto ufficialmente scusa a Denver? E poi perché autosqualificarsi? Non tutti trovano giusta la decisione presa dal Grande Fratello Vip. Ma non per questo Clizia e Paolo non si vedranno più. Lo hanno promesso, sognando insieme un primo appuntamento a Fregene, un luogo romantico. Clizia ha pensato di colmare subito la mancanza di Paolo e nell’attesa di rivederlo ha fatto qualcosa per lui. (Continua dopo la foto).



















Dopo la bufera è giusto concedersi un momento di relax e Clizia ha pensato di fare una sorpresa a distanza, indirizzata proprio al suo nuovo amore, che dovrà sopportare la sua assenza nella casa più spiata d’Italia. La Incorvaia ha staccato la spina e ha deciso di farlo sulla spiaggia di Fregene, proprio dove i due innamorati contano di trascorrere il loro prio appuntamento nella vita vera. Soprattutto senza telecamere, senza microfoni e, possibilmente, senza paparazzi. Non aspetta altro che Paolo torni tra le sue braccia e nel frattempo gli lancia un messaggio social. Clizia si mostra sulla spiaggia di Fregene, con birra in mano e un dettaglio forse non del tutto casuale. Infatti, molti fan non possono fare altro che notarlo. (Continua dopo le foto e il post).























Visualizza questo post su Instagram Ti aspetto qui . Torna vincitore ☘️ @paolociavarro Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 25 Feb 2020 alle ore 12:02 PST

Tacchi a spillo e una borsa di pelle nera a tracolla di Saint Laurent. Clizia sorseggia la birra e accompagna la foto con una didascalia da perfetta donna innamorata. Scrive: “Ti aspetto qui . Torna vincitore”, taggando il figlio di Eleonora Giorgi. Ma i fan non possono che notare quel dettaglio della borsa. Decisamente un’ottima trovata per arricchire la scena. E infatti molti si domandano: ma quanto costa? Il prezzo preciso non è chiaro, ma di certo oscilla tra i 1.450 e i 1.600 euro. Senza Paolo, forse, ci saprà stare, ma non togliete il lusso alla Incorvaia. Il mare e il tramonto sono una cornice perfetta, ma l’influencer sembra essere tornata da subito alla vita di sempre e non perde occasione per ricordare che anche l’occhio vuole la sua parte. (Continua dopo le foto).

Per non parlare del resto. Clizia indossa un giaccone over in rosa e nero, una minigonna e degli occhiali da sole scuri. Un look davvero ‘casual’, ma giocato con stile. Per Paolo sapiamo cosa conti davvero: “il massimo del romanticismo è due birre al tramonto a Fregene”, ma Clizia fa subito intuire che ci metterà del suo per rendere quel primo appuntamento davvero indimenticabile. E siamo certi che lo sarà. Rimane da chiedersi se, una volta tornati alla quotidianità, Paolo Ciavarro riuscirà a reggere i ritmi della Incorvaia, e soprattutto i costi. La borsa griffata la dice lunga. E Paolo non potrà che prendersi cura della sua principessa, sotto ogni punto di vista. Il messaggio sembra chiaro. Ma come la prenderà? Intanto, beviamoci su.

