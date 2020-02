“Ci sarà Enrico Papi al suo posto”. È ufficiale: il conduttore guiderà la finale

“It’s a boy” è la scritta sulla magliettina indossata da Lodovica Comello. Mostrandosi in foto con il marito Tomas Goldschmidt, con cui è sposata dal 2015, la conduttrice annuncia a tutti che il bebè in arrivo sarà un maschietto. Una donna dalle tante risorse, Lodovica è attrice, cantante, conduttrice televisiva e persino radiofonica. Dopo innumerevoli successi, finalmente nel 2016 debutta come conduttrice di Italia’s Got Talent e Singing in the Car, per poi partecipare al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. In un’intervista rilasciata a Tvzap la neo-conduttrice aveva già preannunciato qualcosa.

Alla domanda su cosa l’avrebbe attesa dopo Italia’s Got Talent, Lodovica ha risposto: “Al momento sto lavorando al mio disco quindi passo molte giornate in studio, per adesso è il mio unico impegno e obbiettivo”. Ma correva l’anno 2016 e la Comello non poteva immaginare il grande successo riscosso durante la conduzione del programma. Ma qualcosa Lodovica non lo aveva affatto previsto. Infatti, sarà Enrico Papi a condurre la finale di Italia’s Got Talent. Venerdì, il 6 marzo, alle ore 21.30, sarà in diretta su TV8. Il motivo? Sembra essere chiaro a tutti: la conduttrice diventerà mamma proprio a marzo, quindi si vede ‘costretta’ a passare il testimone al frizzante Papi. (Continua dopo la foto).



















Per Enrico Papi il 6 marzo sarà una giornatina niente male; infatti, il conduttore dovrà fare ottime scorte di energia ed entusiasmo, visto che alle ore 20.30 condurrà la puntata di Guess My Age Vip (con Cristina D’Avena tra i concorrenti, per poi catapultarsi alle 21.30 sul palco di Italia’s Got Talent, insieme alla giuria composta da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Un finale con il botto per il talent show, che nell’ultima puntata ha raccolto più di un milione e mezzo di telespettatori, pari al 6,7% di share. I finalisti in gara sono otto, ma prima di arrivare al serale, per loro sono previste ancora due puntate di audizioni, ovvero quella di mercoledì 26 febbraio e quella del 4 marzo. Quindi non si potrà mollare proprio adesso la presa.(Continua dopo le foto).























A votare sarà, come sempre, il pubblico da casa e le sorprese saranno davvero imperdibili. Oltre ai Sunshine Gospel Choir di Torino, ritroveremo in finale, i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, grazie al Golden Buzzer assegnato loro rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano. Assieme a loro anche sono già certi della finale anche Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo, il duo “futurista” degli Antigravity Showe la Compagnia Colonna di pole dance, in grado di convincere la giuria alla fine delle puntate finora trasmesse. (Continua dopo le foto e il post).

Ovviamente non rimane che attendere di vedere Enrico Papi alle prese della conduzione. E il pubblico sarà sicuramente attentissimo, visto che Enrico avrà la responsabilità di prendere il timone dell’ultima puntata decisiva. Per Enrico Papi questa rappresenterà la prima esperienza alla conduzione di IGT. Enrico Papi oggi ha la bellezza di 54 anni, ma è conosciuto da tutti come un eterno ‘giovane’, volto noto del piccolo schermo. Svezzato dalla Rai con “Chiacchiere”, per poi confermarsi con il successo riscosso durante la prima metà degli anni 2000 con “Sarabanda”. Ancora oggi Enrico Papi conduce”Guess My Age – Indovina l’età”. Non si perde mai occasione per imparare sempre qualcosa di nuovo ed Enrico dovrà fare attenzione a non deludere un pubblico che da anni è stato letteralmente conquistato dal sorriso splendido di una giovane conduttrice. Ci riuscirà? Lo vedremo.

