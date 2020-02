Antonella Elia, spuntano i messaggi del fidanzato Pietro all’ex gieffina: “Mi scrive dal 2012”

Il presunto tradimento di Pietro delle Piane ad Antonella Elia, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, continua a tenere banco in televisione. Dopo il litigio in diretta della scorsa settimana, il fidanzato di Antonella Elia ha fatto marcia indietro. È successo domenica 23, sempre nello studio della D’Urso, dove Pietro Delle Piane ha preso la parola per parlare anche della storia del cognome e della paparazzata con Fiore Argento.

"Io a differenza di altre persone sono veramente molto legata la mio privato – dice Barbara D'Urso – non ne parlo mai a differenza di altri. Proteggo la mia famiglia ed essere tirati in ballo in diretta stato bruttissimo". Pietro delle Piane chiede scusa alla padrona di casa: "Mi stanno massacrando. Io non ho mai dichiarato o scritto di essere figlio, nipote, zio di Carlo delle Piane. Nel 2000 ho cambiato il mio cognome sotto consiglio del mio agente, io mi chiamo Piero Le Piane" .



















Il riferimento era a dei commenti che facevano le condoglianze a Pietro e dove erano stati visti proprio i like del fidanzato della Elia. Il caso era stato portato in tv da Mattino 5 e poco dopo Pietro aveva spiegato di non essere parente e di non aver mai messo quei like."La pagina Instagram non la seguo io, ma un mio amico, io approvavo le foto da pubblicare. Quando è venuto a mancare Carlo ho chiesto io di mettere quella foto perchè lo ammiravo. Ma ci sono i mi piace anche a chi diceva che non era mio padre".















E ancora: "I non seguo i social proprio perchè non sono famosissimo. Tutti lo sanno chi sono, anche quando firmo i contratti con Mediaset firmo Pietro Le Piane, mi stupisco che a Mattino 5 facciano finta di niente". A questo proposito anche Cristina Plevani è intervenuta, spiegando di ricevere messaggi du Facebook dal fidanzato di Antonella Elia. "Lui ha detto che i social glieli gestiva un amico. Ora mi sorge un dubbio, perché dal 2012 mi scrive in privato su Facebook. Ho controllato pochi giorni fa, dal 2012 a fasi alterne ogni tanto mi scrive".









E sulle possibili avances ricevute da Delle Piane, Cristina ha spiegato: "Non ha mai superato limiti e non ho dato modo, ma chiedeva se vieni a Roma dai un colpo. Mi aveva anche comunicato quando diventava papà. Forse era corteggiamento o forse no, non ho mai colto. Non piacendomi. Io rispondevo in modo gentile". Serena Garitta ha chiesto se Pietro le avesse mandato messaggi durante il fidanzamento con Antonella, ma Cristina è stata prudente: "A questo punto potrebbe essere che mi scriveva il suo amico".

