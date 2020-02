Fernanda Lessa è nella casa del Grande Fratello Vip e suo marito Luca Zocchi è tornato a parlare di lei e di quanto sia fiero della sua mogliettina. Ovvio, Zocchi sa benissimo che gli screzi sono inevitabili, specie in un contesto particolare come quello del Grande Fratello Vip che prevede una convivenza forzata tra persone che non sono spesso compatibili. Basti pensare alla lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia… Ma ormai certe cose sembrano superate e Fernanda Lessa sembra più serena che mai.

Si è abituata alle discussioni e cerca di restare centrata. Ne ha passati di momenti brutti, Fernanda Lessa. Ma prima affrontava il dolore affogandolo nell'alcol, ora, invece, sa gestire le sue emozioni, anche quelle negative, senza autodistruggersi. E questa non è una cosa banale. È stato proprio il marito di Fernanda a parlare, intervistato dal settimanale Chi, della rinascita di sua moglie e di quanto sia felice di vederla così forte e sicura.



















Zocchi non è rimasto indifferente di fronte alla scena tra Fernanda e Fabio Testi e ha raccontato a Chi, nel numero in edicola mercoledì 26 febbraio: "C'è una scena che non scorderò mai. Lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi. Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontana dal baratro".















E ha aggiunto: "Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell'errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male". Sono stati tempi davvero duri per loro:"Il momento più difficile è stato quando eravamo nella fase della disintossicazione, ma di nascosto non riusciva a smettere e viveva in un mare di bugie. Adesso, grazie anche a questa esperienza, grazie al GF Vip, ha costruito un muro di autostima fortissimo che riesce a tenerla in equilibrio".









E ancora: “A parole non è facile da spiegare. Ma il dolore noi lo ricordiamo tutto”. È stata forte, Fernanda Lessa. Ed è stato forte suo marito che è riuscito a starle accanto nel suo momento peggiore. I due si sono conosciuti dopo la fine della storia tra la Lessa e Boosta. Nel 2017 è convolata a nozze con Luca.

