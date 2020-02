La scorsa notte alcune inquiline del Grande Fratello Vip, non riescono a prendere sonno, si sono confidate toccando argomenti molto succulenti. Sara Soldati, una delle ultime ragazze entrate in casa, ha fatto un’importante rivelazione: “Mi piace Denver, ma come faccio a provarci, è fidanzato, facciamolo sfidanzare”, ha detto l’influencer accendendo la curiosità delle ragazze.

E se da una parte Antonella e Asia spingono Sara tra le braccia del bel modello, dall'altra c'è Paola che, da fidanzata, cerca di affrontare tutti i pro e i contro. "Sono tra due fuochi. Da un lato mi piacereste troppo, dall'altro rispetto troppo il fatto che lui è fidanzato. Però sai che c'è, ma dai… Oh, posso dirti? Se ti piace, nessuno ti toglie la possibilità di provarci. Nel massimo rispetto. A parte che provarci nel massimo rispetto con uno che è fidanzato mi sembra un po' un paradosso, però…".



















"A parte che io non ci so manco provare con un uomo. – ha risposto la concorrente – Sono abituata troppo ad essere corteggiata". "Anche io sono sempre stata corteggiata,- ha detto la Di Benedetto – ma col mio fidanzato ci ho provato io. Io non credo in queste cose. Tu puoi fare anche il primo passo e poi aspettare il corteggiamento". Poi Sara ha ammesso di aver già fatto dei piccoli passi verso di lui: "Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda, poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini", ha detto la Soldati. Anche Asia ha espresso il suo pensiero: "Secondo me non è fidanzato, l'ha detto solo per difendersi dalla storia di Elisa".















Anche Antonella sostiene la tesi dell'influencer: "Lo devi sedurre". Dopo la chiacchierata con le inquiline, Sara ha deciso di proporre ad Andrea di dormire insieme: "Posso dormire con te? Asia russa". Ma Denver le ha rifilato un bel due di picche e Asia non ha perso occasione per prendere in giro la sua compagna d'avventura. "Tu dici a tutti che russo solo perchè cerchi in tutti i modi di dormire con Denver…Peccato che lui voglia dormire con Adriana…Fattene una ragione…".









Denver non ha mai nascosto di avere un debole per Adriana Volpe, pur tenendo ben chiaro in mente che è qualcosa di irrealizzabile. Parlando con Sara e Asia Valente sul dormire insieme, Andrea ha infatti detto: “Devo orientarmi sulle donne sposate. Faccio il sacrificio di dormire solo con Adriana”. Quest’ultima ha risposto: “Io ti adoro, in un’altra vita”.

