GF Vip, la situazione si fa seria per Adriana Volpe. Il marito Roberto Parli non ne può più: è davvero stufo di ciò che sta succedendo tra sua moglie e Andrea Denver. I due si scambiano spesso effusioni e ora Parli, che è fuori dalla casa e guarda quello spettacolo per lui “raccapricciante”, ha deciso di parlare e di dire finalmente ciò che pensa. Certo, la produzione del Grande Fratello Vip è complice ma comunque i due hanno mostrato di avere un certo feeling. Se ne sono accorti proprio tutti.

E ovviamente anche il marito di Adriana Volpe. Roberto Parli è sì arrabbiato ma è anche sconfortato e triste come ha raccontato lui stesso al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 26 febbraio 2020. “Il gossip mi dà fastidio – ha spiegato l’uomo a Chi – Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua mamma ha baciato un altro’ a farla star male”. Continua a leggere dopo la foto



















E la vicinanza tra Adriana e Denver non è l’unica cosa che lo fa soffrire. Anche il flirt che la Volpe ha avuto con Zequila ha avuto la sua parte. Certo, risale a 20 anni fa ma che significa? “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”, ha spiegato Parli al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Continua a leggere dopo la foto















Ovviamente il marito di Adriana Volpe non ha nulla contro il modello 28enne: “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa”, ha detto l’uomo che ha deciso di non pensare a tutto questo partendo con la figlia per Saint Moritz. Quando Adriana Volpe saprà cosa pensa il marito di lei, di sicuro cambierà atteggiamento. Il punto è: quando lo saprà? Continua a leggere dopo la foto











Adriana Volpe e Roberto Parli sono sposati dal 2008. Hanno una figlia, Gisele, di 10 anni e vivono lontani. Lui vive a Montecarlo, fa l’imprenditore immobiliare e torna dalla moglie e dalla figlia solo nel fine settimana. Le due vivono a Roma. Secondo voi come finirà questa vicenda? Siamo davvero curiosi di sapere se Alfonso Signorini anticiperà qualcosa ad Adriana nella prossima puntata.

