“Ho avuto un flirt con lei”. Super gossip a ‘La pupa e il secchione’, la confessione del pupo Stefano

Ha vinto la terza edizione de “La pupa e il secchione e viceversa“. Stiamo parlando di Stefano Beacco, pupo che nel corso del reality show condotto da Paolo Ruffini ha conquistato i telespettatori grazie al grande affiatamento con la sua secchiona, la filologa Maria Assunta Scalzi. I due hanno vinto il premio di ventimila euro e sono stati una delle coppie più amate.

I due sono apparsi sempre molto unici e complici e proprio per questo motivo in tanti, nonostante le differenze caratteriali e fisiche, hanno pensato che tra i due potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Una complicità che da subito ha insospettito il pubblico tanto da far pensare che i due potessero stare insieme. Ci ha pensato Stefano, però, a smentire questa indiscrezione confessando che tra loro c'è solo un rapporto fraterno.

















In un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Stefano ha fatto delle rivelazioni sul suo percorso all'interno del programma, rivelando anche di aver avuto un flirt con una ragazza che si trovava nel villaggio. "Io e Maria Assunta non siamo fidanzati ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia. Ci sentiamo come se fossimo fratello e sorella ed è come se ci conoscessimo da una vita".















“Nel nostro rapporto non c’è mai stata malizia perché sin da subito ho preso questo programma come un esperimento sociale per conoscere una persona che fosse il mio opposto”. “Maria Assunta – ha spiegato ancora il pupo Stefano – mi ha confessato appena ci siamo conosciuti che a lei non piacevano i tipi palestrati ma che preferiva i ragazzi semplici. Mi ha subito messo al mio posto e tra di noi è nata una bella complicità”.

Poi la rivelazione sul flirt avuto con una delle concorrenti del reality condotto da Paolo Ruffini. "Senza nulla togliere alle altre, Martina è stata la pupa con cui ho avuto maggiore sintonia e più conversazione".











“Con lei ho avuto un flirt – ha svelato Stefano – ma è stato un fuoco di fiammifero. Ognuno è tornato alla propria realtà. Mi sono reso conto che non eravamo compatibili. Non eravamo incompatibili a livello caratteriale ma la distanza Roma-Milano era un fattore pesante che non sono riuscito a gestire. E’ stata una somma di elementi tra cui il fatto di non essere abbastanza preso per affrontare i chilometri che ci dividevano”.

