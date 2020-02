Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito del colpaccio di Milly Carlucci, che è riuscita a convincere Barbara Bouchet a prendere parte a ‘Ballando con le stelle 2020’. L’attrice aveva commentato così la notizia: “Ballando con le stelle è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi…Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire”.

E poi aveva aggiunto: “Questa volta mi ha convinta. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza…Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti…Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”. Ed è notizia di poco fa di un altro gran colpo della conduttrice televisiva, che ha convinto un personaggio importante. (Continua dopo la foto)

















Secondo quanto riferito dalla testata giornalista ‘Tpi’, nel cast avremo la possibilità di ammirare il partner di Diletta Leotta, Daniele Scardina. Tra l’altro, con questo sito collabora da poco Selvaggia Lucarelli, che si occupa proprio della parte riservata alla cronaca e allo spettacolo. Essendo anche una giurata della trasmissione Rai, sembra proprio che la news sia molto plausibile. Anche se ovviamente si è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della produzione. (Continua dopo la foto)

























La Carlucci non ha nemmeno rilasciato alcuna dichiarazione per sapere chi farà parte del programma, ma le voci continuano a girare. Oltre a Scardina e Bouchet, pare possa esserci anche la presenza di Elisa Isoardi. Era inoltre circolata un’indiscrezione riguardante Paola Barale, ma sembra che non si sia trovato un accordo e dunque la trattativa è naufragata. Il problema principale sarebbe nato a causa del cachet da versare. Ma conosciamo meglio colui che ha fatto perdere la testa a Diletta. (Continua dopo la foto)

Nel mondo della boxe, il pugile è conosciuto con il nome di ‘King Toretto’. Classe 1992, è nato a Rozzano e già a partire dai 16 anni ha iniziato a praticare questo sport. Attualmente è un pugile professionista ed è appunto felicemente fidanzato con la sexy conduttrice di Dazn. Secondo alcuni rumors, a favorire la nascita di questa coppia ci avrebbe pensato l’artista Guè Pequeno, che li avrebbe fatti presentare l’estate scorsa a Formentera.

