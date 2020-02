“Una me***. Schifo!”. Amici, il microfono è acceso e si sente tutto. Furia Maria De Filippi

È andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici in cui sono state assegnate le ultime maglie disponibili per il Serale. Durante lo speciale Francesco è riuscito a convincere i giudici del talent condotto da Maria De Filippi e ha preso la maglia. A quel punto, però, due alunni, Martina e Stefano, hanno manifestato il loro disappunto. I due, in particolar modo Martina, è stata registrata dai microfoni mentre commentava l’ingresso di Francesco al serale e le sue parole sono state pesantissime.

“Ma hai visto? Ma può entrare mai una me..a del genere, uno schifo del genere? Ma è normale secondo te?”, ha detto l’alunna della scuola parlando con il compagno di classe. Ma i microfoni erano accesi e la frase incriminata è stata ascoltata da tutti. Il comportamento di Martina e il suo attacco velenoso contro Francesco non per niente piaciuto alla conduttrice che l’ha rimproverata davanti a tutto il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

















Maria De Filippi ha parlato ai ragazzi appena prima di mandare in onda il video in cui Martina pronunciava queste parole e ha deciso di affrontare la giovane davanti al pubblico di Amici. “Al di là di chi entra e chi non entra, perché dovete mettere in dubbio tre persone che vengono da fuori e che danno un giudizio”, ha detto la conduttrice. A quel punto Martina, visibilmente imbarazzata, ha provato a dare una giustificazione. “Secondo me se lo merita più Stefano che Francesco”, ha detto Martina. Parole che, però, hanno innervosito ancora di più la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)















“È importante mettere il secondo me, perché è secondo te. Sennò si sparano giudizi così forti che non ti devono appartenere. Ci soffri quando sul web ti dicono cattiverie, ne abbiamo parlato tante volte. Io non ci vado sul web, sennò mi prende un colpo, non vado a leggere. […] Ci può stare che sia uno sfogo, ma etichettare qualcuno come ‘una me**a del genere’ è un altro film. Siccome questo stesso termine ti dà fastidio e ti fa piangere, non lo usare tu”.

Poi ha parlato di come lei stessa veniva trattata quando ha iniziato a lavorare in tv. “Quando ho fatto il mio primo programma tutti dicevano ‘lo fa solo perché è sposata con Maurizio’. Era vero quello che dicevano – ha spiegato Maria – ed è proprio per quel motivo che io ho studiato e lavorato tanto per far capire il mio valore. Non mi sono mai arrabbiata per quelle parole. Ho lavorato sodo, perché se il primo programma che ho fatto non fosse andato bene mi avrebbero cacciata”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Non lo dico a protezione di Francesco, – ha spiegato ancora -. ma perché tu possa capire che se passi meno tempo su cose che tanto non cambia una virgola ma ti concentri su quello che vuoi fare nella vita cambiano le cose”. L’ultima maglia verde disponibile, dopo la promozione di Jacopo e Francesco, è stata assegnata a Martina, scelta che alla luce di quanto detto ha diviso il web.

