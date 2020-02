Uomini e Donne: Giorgio Manetti, attacco senza precedenti a Gemma Galgani

Dopo un periodo di tempo contraddistinto dal silenzio, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani. L’ex partner della Dama di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘Nuovo Tv’. Qui ha criticato in maniera abbastanza dura la presenza di Gemma nel dating show condotto da Maria De Filippi. Ormai sono passati dieci anni dal suo esordio in televisione e quindi per lui sarebbe ormai tempo di lasciar perdere ed abbandonare la trasmissione.

Manetti si è comunque soffermato anche sulla sua decisione di lasciare il Trono Over: "Maria De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità. Ma ad un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più ad esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere".

















Ed ancora: "Allora ho scelto di camminare per la mia strada, per le mie gambe, lontano dalle telecamere", ha aggiunto Giorgio. Il quale ha poi lanciato stoccate nei confronti della Galgani. Lui si è messo alle spalle l'avventura tv ed è felicemente legato a Caterina. Con lei ha anche iniziato una convivenza, invece la protagonista di 'UeD' è ancora lì e questo lo infastidisce perché è giunto il momento di rendersi conto della situazione.

























"Io sono felice con la mia compagna, invece Gemma è ancora là, da dieci anni, a cercare l'amore. Davvero è difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: 'Sto cercando l'amore'. Ma ti conosce tutta l'Italia, non c'è bisogno di stare lì se cerchi davvero l'amore", ha proseguito Giorgio Manetti a 'Nuovo Tv'. L'uomo ha poi concluso il suo intervento puntando l'attenzione sulla coerenza, che in questo caso manca da parte di lei.

Il 63enne ha quindi detto: “Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in televisione a raccontare storie varie. La gente non è stupida”. Staremo a vedere se nelle prossime ore Gemma replicherà a queste pesanti affermazioni del ‘Gabbiano’. Una cosa è certa: Giorgio non riesce proprio più a digerire la partecipazione della donna a ‘Uomini e Donne’.

