GF Vip, la dichiarazione d’amore di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro dopo la squalifica

GF Vip, Clizia Incorvaia è stata squalificata. In diretta, nel corso della puntata di lunedì 24 febbraio, Alfonso Signorini ha comunicato alla modella e influencer il provvedimento disciplinare nei suoi confronti che non è stato poi così inaspettato visto il clamore che nei giorni scorsi hanno suscitato le sue frasi contro Andrea Denver (“Sei un Buscetta, non parlo coi pentiti”, gli ha urlato in piscina). Troppo gravi, ad avviso della produzione.

Da qui la decisione di farla uscire anticipatamente dal gioco. “L’ho detta da cretina infantile, da ragazzina stupida – si è giustificata Clizia in lacrime – Non so perché ho detto quelle parole. Ho sbagliato, voglio andare fuori. Non so perché ho detto questa cavolata, i miei amici hanno perso familiari. Mi scuso con tutti quanti, merito di andare a casa. Scusate”. (Continua dopo la foto)

















Dopo aver lasciato la Casa, Clizia Incorvaia ha raggiunto Alfonso Signorini in studio che, per stemperare un po’ la tensione, le ha chiesto di collegarsi con gli altri inquilini. Soprattutto con Paolo Ciavarro, con cui lei ha iniziato una storia durante queste settimane trascorse al reality di Canale 5. Ed è stato a quel punto che la ormai ex gieffina ha aperto il suo cuore. (Continua dopo la foto)















“Ho accettato le due birrette a Fregene, anche se l’epilogo è strano io ho vinto, perché grazie a te il mio cuore ha ripreso a battere e non lo credevo più possibile”, ha detto Clizia a Paolo tra le lacrime, dopo essersi detta mortificata per quanto accaduto. La risposta di Ciavarro? Visibilmente commosso, ha replicato: “Andremo a Fregene quanto prima. Vale anche per me, ma tu sei più brava con le parole. È la nostra vittoria più grande”. (Continua dopo foto e post)













Non sappiamo cosa succederà fuori, quando Paolo Ciavarro uscirà dalla Casa. Ma i presupposti perché il flirt nato con Clizia nella Casa più spiata d’Italia abbia un seguito ci sono tutti. Anche ad avviso del pubblico i due si sono abbandonati ad un sentimento che sembra essere puro, sincero. E la conferma è arrivata in studio, dopo la squalifica, perché quella di Clizia ha proprio il sapore di una dichiarazione d’amore.

