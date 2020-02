Nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. Clizia Incorvaia è stata eliminata per aver pronunciato parole molto pesanti durante una lite con Andrea Denver. L’influencer siciliana gli ha dato de ‘maledetto pentito’ e ‘Buscetta’ e le sue frasi hanno scatenato una polemica molto accesa.

Dopo la fuga di sponsor, il tweet dei carabinieri, e le critiche di tutto il popolo social, il Grande Fratello Vip ha deciso di far uscire linfluencer. “Clizia questo è un discorso che dobbiamo fare perché certe parole non devono essere ripetute” e subito la giovane risponde “So bene di aver detto – pentito – e – Buscetta -, purtroppo le ho usate in maniera superficiale e mi dispiace perché io sono siciliana e voglio chiedere scusa a tutte le famiglie che hanno lottato contro la mafia e questo mondo”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Nessuno di noi vuole fare di te una sostenitrice mafiosa o fare una gogna mediatica, ma sono parole che non possiamo accettare, senza i pentiti e Buscetta le inchieste contro la mafia non sarebbero iniziate, credimi te lo dico con il cuore in mano ma le tue sono parole indifendibili”, ha detto Alfonso, che poco dopo ha comunicato all’influencer la decisione del GF Vip: “Clizia, devi abbandonare la casa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la serata l’attore Andrea Montovoli ha abbandonato la casa perché “sono riuscito ad aprire un mostro e di liberarmi, credo che l’importante nella vita è capire i propri limiti e io sono al limite”. Poi ci sono stati altri due ingressi: Valeria Marini, già ospite del Grande Fratello Vip durante le scorse settimane, e Sossio Aruta, l’ex volto del trono over di Uomini e Donne e Temptation Island Vip. (Continua a leggere dopo la foto)











La scorsa settimana sono entrate altre tre concorrenti, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati e proprio a questo proposito, durante la notte, Fabio Testi e Antonio Zequila si sono detti molto infastiditi da questi nuovi ingressi. “Questa è una cosa che non piace”, hanno detto i due. “Queste ragazzine, belle, stupende e meravigliose, arrivano con quaranta giorni meno di noi. Loro hanno il serbatoio pieno, noi siamo svuotati”.

Federica Panicucci blocca l’ospite (in diretta): “Questo non te lo permetto”