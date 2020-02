Lunedì 24 febbraio 2020 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che ha visto l’eliminazione di Clizia Incorvaia che si era rivolto ad Andrea Denver in modo irrispettoso paragonandolo a Tommaso Buscetta. Dopo le parole di Clizia, il pubblico del Grande Fratello Vip ha iniziato a chiedere l’eliminazione della modella e la produzione ha accolto la richiesta (ma forse il pubblico non c’entra nulla e lo avrebbero fatto ugualmente)

e ha emesso un comunicato nel quale diceva che il televoto sarebbe stato annullato e che sarebbero stati provvedimenti verso un concorrente. Quel concorrente era proprio Clizia Incorvaia che non si è minimamente resa conto della gravità delle sue parole. Ma non è tutto. Nella puntata di lunedì 24, si è parlato molto anche di Antonio Zequila e, all'indomani della diretta, a Mattino 5 arriva uno scoop davvero molto interessante. Ospite da Federica Panicucci c'era Manuela Ferrara…

















Manuela Ferrera a Mattino 5 ha detto di essere la donna che Zequila ha nominato parlando di una vacanza e di Positano. Ma qualcosa non torna. Perché Manuela Ferrera ha detto di aver dato un due di picche all'attore il quale, poi, è andato a Positano con un'altra, una donna di 25 anni. Ma Manuela Ferrera non ha25 anni eppure ha detto queste parole: "Antonio è un mio carissimo amico, abbiamo trascorso i giorni di Capodanno insieme, abbiamo fatto una serata insieme…".















"Sono io quella donna ma non ho 25 anni, ne ho dieci di più". La Ferrera continua poi così il suo racconto: "Siamo stati a Roma per una serata a Capodanno, il giorno dopo litigammo perché ha un carattere complicato e quindi a Positano ci ha portato un'altra". A quel punto, comprensibile, Federica Panicucci ha chiesto come mai lei e Antonio Zequila avessero litigato. "Lui voleva approfondire la conoscenza ma io mi sono tirata indietro e lui mi ha accusato di aver rovinato il suo Capodanno" ha detto.











Vi ricordate la ragazza nominata ieri da #Zequila con cui ha trascorso qualche giorno a Positano?

Sarebbe proprio la nostra ospite Manuela Ferrera! 😜#Mattino5 pic.twitter.com/xFGvAD4YMl — Mattino5 (@mattino5) February 25, 2020

“Lui si è risentito di questa cosa, lui ha passato la notte in bianco, io ho dormito in un’altra stanza ma poi mi rovinato il giorno di Capodanno e la colazione perché lui ha iniziato ad urlare inveendo contro di me quella mattina ma poi abbiamo fatto pace, successivamente. Io ho preso l’aereo e sono tornata a casa”. Ma allora chi è la donna di Positano? Resta un mistero…

