Maria De Filippi è una delle presentatrici del piccolo schermo più amate in assoluto. Il suo modo di condurre, il suo essere sempre super partes, comprensiva e riflessiva: il pubblico adora sentirla raccontare storie e indagare su sentimenti e sensazioni dei protagonisti che ha di fronte. Anche a Uomini e Donne, che ormai conduce da quasi 25 anni, il modo di fare di Maria piace da impazzire ai telespettatori.

Seduta sugli scalini al centro dello studio, raramente perde la pazienza e con calma e grande educazione riesce a gestire anche le situazioni più critiche, come i litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e quelli dei protagonisti, tanto del trono over quanto di quello classico. Difficilmente Queen Mary prende posizione, ma è comunque umana dunque anche se la maggior parte delle volte non entra mai nel merito nell’ultima registrazione di UeD è successo: ha perso la pazienza. (Continua dopo la foto)

















Come rendono noto le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, nell’ultima registrazione del trono over Maria De Filippi ha perso la pazienza per colpa di Armando Incarnato, che è uno dei cavalieri più discussi del parterre. Al centro del dibattito che ha creato il caos in studio Veronica. La dama sta iniziando a conoscere altri uomini e appena ha iniziato a parlare Armando si sarebbe subito inserito, prima accusandola di fare storie su Instagram contro di lui e poi lanciando frecciatine molto più pesanti. (Continua dopo la foto)















Armando avrebbe infatti lasciato intendere che la dama che fino a poco tempo fa frequentava ha una storia con un uomo che lui conosce, già impegnato. Veronica è scoppiata a piangere mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari si mettevano in mezzo. L’ex ballerino, in particolare, ha fatto presente alla conduttrice cosa stava dicendo il cavaliere napoletano e Maria a quel punto si è infuriata. (Continua dopo le foto)













Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la De Filippi ha accusato Armando di comportarsi allo stesso modo con tutte le donne che conosce e finendo sempre per farle piangere. Il cavaliere ha tentato di difendersi ma, stando sempre ai racconti dei presenti, Maria furibonda si sarebbe alzata di scatto lasciando lo studio e chiedendo a Tina di salutare per chiudere la trasmissione. Dunque la registrazione si sarebbe stoppata in anticipo. Questa volta Armando sarà allontanato definitivamente dalla trasmissione?

GF Vip, Adriana Volpe sgancia la bomba su Antonio Zequila: il retroscena