I concorrenti del GF Vip non sanno che il televoto di questa settimana è stata annullato. Lo scopriranno in diretta, durante la puntata di lunedì 24 febbraio, quando Alfonso Signorini rivelerà loro questa decisione dei GF come provvedimento nei confronti di un concorrente che si è rivolto in modo irrispettoso nei confronti di un altro. In nomination c’era finita anche Clizia Incorvaia insieme a Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver.

La modella e influencer ha fatto dichiarazioni molto pesanti in queste ultime ore quando ha scoperto che Denver l'aveva nominata: "Buscetta, sei un pentito, un Buscetta e io con i pentiti non parlo! Traditore, hai ammazzato un fratello": queste le parole rivolte da Clizia Incorvaia ad Andrea Denver. Parole che hanno scatenato un caos, con il pubblico, indignato, che ora chiede a gran voce l'eliminazione di Clizia.

















Non si sa se sarà squalificata, lo scopriremo lunedì sera. In più occasioni Clizia non ha negato di essere molto preoccupata per questa nomination al GF Vip, sfogandosi più volte anche con Antonio Zequila. E l'attore l'ha subito rincuorata, dicendole anche che dopo la puntata festeggeranno con dello champagne. Peccato però che le cose, molto probabilmente, andranno in maniera diversa. Ma a proposito di Zequila, Adriana Volpe ha rivelato un retroscena su di lui a Patrick Ray Pugliese.















La conduttrice e l'ex gieffino stavano parlando del più e del meno quando Adriana ha sganciato "una bomba": ha dichiarato che Antonio Zequila, in passato, avrebbe inventato flirt con Carla Bruni e Linda Evangelista. Alle modelle "chiedeva delle foto per farle pubblicare sui giornali e spacciarle per flirt…", ha detto la Volpe. Patrick, stupito da questa confidenza, ha poi colto l'occasione per indagare sulle voci su un suo presunto flirt proprio con Antonio Zequila.













Adriana Volpe non si è tirata indietro e, visibilmente divertita, ha negato ancora una volta quei rumor: “Se fosse vera la storia con Zequila…Che motivi avrei per negare? Ero fidanzata all’epoca? No…E quindi?”. E Patrick: “Magari l’avevi negato per vergogna. No perché lui non era certo quello di oggi…” . E a quel punto sono entrambi scoppiati a ridere. Ma saranno vere, invece, quelle voci che Adriana ha riportato a Patrick su di lui?

