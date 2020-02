Vanessa Incontrada è recentemente tornata in tv con una fiction in 3 puntate dal titolo ‘Come una madre’ che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori Rai. La miniserie diretta da Andrea Porporati con la Incontrada, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro e Katia Ricciarelli, racconta il dolore di una madre, Angela Graziani, che ha perso il figlio in un incidente. Per provare a trovare sollievo dalla sofferenza, la donna si rifugia nei luoghi della sua infanzia.

Una misteriosa vicina di casa, Elena, le chiede di badare ai suoi due figli Valentina e Bruno. Quella notte, Elena verrà assassinata e per Angela, Valentina e Bruno inizia una lunga fuga. A inseguirli sia la polizia, che sospetta che la donna abbia a che fare con il delitto, sia coloro che perseguitavano Elena. E mentre il pubblico si chiede se ci sarà una seconda stagione, nelle ultime ore sta diventando molto insistente un'indiscrezione che riguarda proprio la bellissima Vanessa.

















Com'è noto, tra pochi giorni Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla 19esima edizione, inaugurerà la fase del Serale. La prima puntata è prevista per venerdì 28 febbraio e negli ultimi giorni, sono emerse in rete diverse anticipazioni tv. Per esempio quelle che vedono Al Bano Carrisi e Romina Power ingaggiati in qualità di giudici proprio per l'atteso Serale di Amici. Ma oltre all'ingaggio dei super-ospiti di Sanremo 2020, in queste ore si sta diffondendo il rumor che vedrebbe anche Vanessa Incontrada in procinto di vestire i panni di giudice fisso.















È il sito TvBlog a lanciare l'indiscrezione bomba: "Secondo quanto risulta a TvBlog, con Al Bano nel team del corpo giudicante di Amici 2020, ci sarà anche Vanessa Incontrada. Protagonista di Rai1, nel varietà con lo show che ha condotto da dicembre con Gigi D'Alessio (sarà coinvolto anche lui?) 20 anni che siamo italiani. E, più recentemente, nella fiction Come una madre. Un volto ormai fortemente Rai, dunque, anche quest'anno arricchirà il serale di Amici".











In merito al retroscena di @tvblogit sulla presenza di Vanessa Incontrada ad #Amici19 un’ulteriore conferma viene dal Teatro di Montecatini che ha comunicato che lo spettacolo teatrale con protagonista proprio Vanessa e previsto Venerdì, giorno di debutto del talent, è rinviato — Leonardo Lelli (@lattuga99) February 22, 2020



La voce è diventata virale a stretto giro e i fan dell’attrice e conduttrice spagnola sono già in fibrillazione: “Sarei felicissima se Vanessa Incontrada fosse uno dei giudici – si legge in uno degli ultimi tweet condivisi su Amici -. Lei è bravissima e sicuramente saprà incoraggiare i ragazzi nel modo giusto in puntata. Senza demolirli”. E poi: “In merito al retroscena di @tvblogit, sulla presenza di Vanessa Incontrada ad #Amici19, un’ulteriore conferma viene dal Teatro di Montecatini -è un altro tweet emerso in rete-. Che ha comunicato che lo spettacolo teatrale con protagonista proprio Vanessa e previsto venerdì 21 febbraio, giorno di debutto del talent, è rinviato”.

