GF Vip, dopo quello scontro di fuoco in diretta Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese si sono chiariti. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, quella di venerdì scorso, Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico le immagini della riappacificazione ma ha anche chiesto agli altri inquilini della Casa perché, vedendo Antonella in lacrime dopo la lite furiosa con Patrick, nessuno si sia avvicinato per consolarla.

In realtà, come confermato dalla stessa showgirl, Antonio Zequila, Pago, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto si sono subito preoccupati di manifestarle il proprio sostegno e affetto. Adriana Volpe, invece, è sembrata ‘schierata’ con l’ex gieffino insieme ad Andrea Montovoli e Fernanda Lessa e la notte scorsa la conduttrice ha voluto riaprire l’argomento della pesante litigata in diretta proprio con Patrick. (Continua dopo la foto)

















Secondo Adriana Volpe, che così ha lanciato una frecciatina al veleno contro la ex stellina di Non è la Rai, le lacrime di Antonella Elia non sono scese perché era scossa dal litigio: “Quella sera non ha certo pianto per il famoso ‘crotalo’…Lei ha pianto perché si è resa conto della ca***ta. Ha pianto perché ha capito che non poteva andare in confessionale a dire di essere stata bullizzata. Stavolta l’ha fatta fuori dal water…”. (Continua dopo la foto)















“Sei sicura non abbia pianto per la mia aggressività?”, le ha allora chiesto Patrick. E la Volpe, sicura di quanto detto poco prima, ha confermato: “Lei ha pianto perché ha capito di averla fatta fuori dal vasino stavolta”. Poi, rivolgendosi sempre a Patrick Ray Pugliese, la conduttrice ha anche confessato di credere che Antonella Elia nella vita di tutti i giorni non abbia sempre questi atteggiamenti così provocatori. (Continua dopo le foto)













“Questo è un po’ il suo registro televisivo – ha proseguito la Volpe -Io non credo che nella vita privata lei (Antonella, ndr) sia così…Per me lei è così solo televisivamente parlando”. “Probabilmente lei gioca a fare la provocatrice…E poi lo fa in modo stupido perché passa dalla parte del torto” è stata la replica di Patrick, che ha subito incontrato l’approvazione della Volpe.

