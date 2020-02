Adriana Volpe è al Grande Fratello Vip e anche al reality di Alfonso Signorini ha parlato del rapporto burrascoso con Giancarlo Magalli, con cui conduceva I Fatti Vostri. Come è noto, dopo diverse liti dietro le quinte e anche un battibecco in diretta, le loro strade si sono divise ma la discussione si è poi spostata sui social e i toni si sono decisamente alzati, con parole forti e il ricorso agli avvocati.

Quando nelle settimane scorse Signorini l’ha ‘interrogata’ sulla questione Magalli, Adriana Volpe si è detta pronta a un confronto con il collega, affermando di voler chiarire la situazione. Ora è Giancarlo Magalli, che finora era sempre rimasto in silenzio limitandosi a punzecchiare ogni tanto la presentatrice ora reclusa nella Casa, per la prima volta ha aperto la strada verso una riconciliazione. Ospite di Simona Ventura a ‘Settimana Ventura’ su Rai2, ha teso un ramoscello d’ulivo alla 46enne. (Continua dopo la foto)

















“Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po’ faticosi, perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica – ha esordito Giancarlo Magalli nel programma di Simona Ventura – Ma anche non per motivi gravi. C’è gente che ammazza il marito perché russa… Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata”. (Continua dopo la foto)















Magalli ha raccontato di aver cercato un punto di incontro con la Volpe dopo le continue liti, ma all’epoca la presentatrice era troppo arrabbiata. “Le ho anche mandato messaggi di pace – ha confessato -, però lei ha le sue posizioni e, per carità, la giustifico e capisco tutto. Spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo ha dato maggiore serenità a entrambi”. (Continua dopo la foto)













Incalzato dalla padrona di casa, Giancarlo Magalli ha ammesso di essere stato “il più difficile” caratterialmente quando Simona Ventura gli ha chiesto chi dei due fosse stato più intollerante. “Io ero un po’ più intollerante, c’erano cose che mi davano abbastanza fastidio”, ha ammesso. Ora non resta che aspettare la reazione di Adriana Volpe a questo messaggio distensivo dell’ex collega.

“Stop, via!”. Eleonora Daniele, la decisione dopo l’ormai famosa foto con la mascherina