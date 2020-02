“Stop, via!”. Eleonora Daniele, la decisione dopo l’ormai famosa foto con la mascherina

Eleonora Daniele, dopo le polemiche ecco la presa di posizione della conduttrice. Eleonora Daniele era stata attaccata per via della sua scelta di indossare la mascherina per evitare il contagio del Coronavirus; una scelta che ha avuto delle ripercussioni, considerato che una miriade di telespettatori si è riversata su Instagram per attaccarla, per dirle che non ha nessuna utilità quella mascherina e per chiederle di evitare di aumentare la psicosi.

La Eleonora Daniele , in verità, ha fatto tutto senza creare allarmismi ma come una semplice misura preventiva, soprattutto perché è incinta. Dopo gli attacchi subiti e alcuni consigli ricevuti, la Daniele ha fatto dietrofront sulla mascherina e ha scritto un messaggio su Instagram apprezzato dai suoi follower.

















Con alcuni follower hanno deciso di schierarsi dalla sua parte: "Povera, massacrata per una semplice mascherina. Vivo a Milano, le città sono deserte e i supermercati vuoti perché vi è stato un assalto. Invece che criticare e insultarla per una semplice foto (magari anche provocatoria) riflettiamo su come ci stiamo comportando e sulla psicosi che ci sta assalendo"; "Tutti a fare i saccenti! Comunque la prudenza non è mai troppa. Nemmeno in momenti come questi si riesce ad essere un po' più solidali e meno offensivi?"; "Ma perché essere così volgari in certi messaggi?Mettete la mascherina voi… ma per tapparvi la bocca!".



















L'emergenza coronavirus continua: c'è anche il sesto decesso in Italia. Agli Spedali civili di Brescia è morta una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva: si tratta di una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso. Durante la quotidiana conferenza stampa, il capo della Protezione civile e commissario straordinario all'emergenza, Angelo Borrelli ha annunciato la quinta vittima in Italia. "Sono 229 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi", ha detto.













In tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza. Il deceduto a Bergamo era ricoverato da giorni all'ospedale "Papa Giovanni XXII". È morta agli Spedali civili di Brescia una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso.

