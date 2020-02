“Chiude il Segreto”. La notizia ufficiale scuote il pubblico della telenovela di Puente Viejo. Cosa è successo

Notizie non belle per i fan del Segreto. Ormai si può dire che la soap opera ha riscosso un successo davvero sorprendente, riuscendo a valicare i confini. Decine di Paesi in tutto il mondo e milioni di telespettatori hanno amato ogni singolo personaggio e sostenuto con affetto l’intero cast in scena. Ma adesso non sarà più così e la notizia arriva come una doccia fredda. Qualcosa è andato storto e nessuno lo poteva prevedere. Il Segreto ha perso per strada alcuni ‘pezzi’ importanti che non possono essere in alcun modo recuperati. La reazione dei fan deciderà il suo futuro. O è già stato tutto scritto?

Forse per alcuni non è stata una vera doccia fredda, ma per altri, i più appassionati sicuramente si. A dare la notizia è stata Antena 3 che si occupa della messa in onda della soap. Solo il pubblico spagnolo riceve il ben servito: il premio fedeltà è stato perso lungo la strada. Il Segreto chiude, perché in Spagna ha già raggiunto la nona stagione e, purtroppo, alla lunga anche i più fedeli sostenitori hanno deciso di mollare. Il motivo della chiusura quindi, riguarda il calo di ascolti che la soap opera ha dovuto affrontare con enorme rammarico. Una fine preannunciata più volte, che adesso, però, sembra essersi concretizzata. Ormai in Spagna la soap opera vanta 2300 episodi e non si riesce più a garantire un buono share nella fascia pomeridiana. (Continua dopo la foto).

















Molti dei personaggi storici della soap torneranno in scena per salutare in maniera dignitosa il pubblico, ma per gli italiani c’è ancora tempo, perchè la nona stagione non è ancora ultimata e manca il grande finale. Sessanta Paesi all’estero, tra cui l’Italia, hanno avuto modo di apprezzare. E la Spagna di digerire abbondantemente. Si è speso parlato di una fine preannunciata. Infatti si deve ad Aurora Guerra, l’autrice della telenovela spagnola, la salvezza della soap opera. La programmazione di un’altra stagione è stata una vera e propria sfida. Durante l’intervista al settimanale “Dipiù Tv”, l’attrice aveva sottolineando radicali cambiamenti che avrebbero accattivato il pubblico. Inoltre Rebecca Sala aveva specificato che la motivazione della chiusura de “Il Segreto” non riguardava assolutamente i bassi ascolti. (Continua dopo le foto).

























Ma in Spagna la notizia di un probabile cambiamento è stata data anche dalla comunicazione ufficiale che ha intimorito tutti: l’assenza del l’80% del cast e la sostituzione con una nuova soap opera. Le intenzioni rimanevano quelle di aiutare il Segreto ad andare avanti, ma l’effetto è stato quello boomerang ed è tornato indietro in modo imprevedibile. Molti telespettatori hanno abbandonato la visione e la nona stagione sembra aver ufficializzato la chiusura dei battenti. Ma in Italia, cosa accade ne frattempo? Lola Mendana (Lucia Margò) ha fatto una sofferente scelta. La giovane fanciulla a malincuore metterà la parola fine alla sua relazione con Prudencio Ortega (Josè Milan), a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). (Continua dopo le foto).

Di recente abbiamo appreso che Maria scopre un terribile segreto su Dori che l’alleanza tra Fernando e Garcia Morales si è fatta più forte, soprattutto dopo che è venuto fuori che il sottosegretario è zio di Maria Elena, la defunta moglie del Mesia. Quest’ultimo è riuscito a convincere il politico che la nipote è morta per colpa degli abitanti di Puente Viejo. E’ tutto chiaro, dunque: per Morales si tratta di vendetta e Fernando lo sta manipolando affinché la sua furia sia rivolta contro gli abitanti. L’appuntamento con il Segreto è su Canale 5 tutti i giorni alle 16,40 e siamo certi che il pubblico italiano resterà fedele fino alla fine. Anche perché, dopo, pare non ci sia più nulla da scoprire.

