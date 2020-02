E mentre in Italia tutti stanno perdendo la testa in preda alla psicosi Coronavirus, i concorrenti del Grande Fratello Vip vivono all’oscuro di tutto. I Vip reclusi nella casa di Cinecittà sono al sicuro nel loro mondo ovattato e protetto e non si preoccupano minimamente del virus. Ovvio, sono segregati in casa e non hanno certo avuto contatti con l’esterno. Ormai sono diverse settimane che i vip sono chiusi nella casa del Grande Fratello Vip e qualcuno inizia a impazzire…

Ad oggi la coppia di piccioncini Paolo Ciavarro Clizia Incorvaia rischia grosso. Intanto la bella Clizia Incorvaia è ad altissimo rischio eliminazione. Il Grande Fratello Vip, infatti, ha sospeso il televoto che vedeva coinvolti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. La produzione ha emesso questo comunicato ufficiale: "A causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili".

















La concorrente in questione sarebbe proprio Clizia Incorvaia. Ma cosa ha fatto? Durante una lite con Andrea Denver, ha usato termini come "pentito" e "Buscetta" (ovviamente riferendosi a Tommaso Buscetta, ex mafioso componente di Cosa Nostra e collaboratore di giustizia). WBuscetta… e insomma. Buscetta è una roba brutta brutta eh, proprio brutta. Ma come c**o ti viene in mente, dico io, non lo so", queste le parole della Incorvaia che ora rischia di uscire.















Ma anche il suo compagno (sono fidanzati? Bah) non se la passa un granché. Ma perché, che ha fatto Paolo Ciavarro? Pare che abbia bestemmiato. Su Twitter sono tanti quelli che chiedono la sua eliminazione per bestemmia. Ma ha bestemmiato veramente? Ciavarro e Montovoli si stanno facendo la doccia e il rumore dell'acqua copre le voci dei due ma pare che la bestemmia non ci sia. Secondo qualcuno la bestemmia c'è. In realtà non è così.











Ecco cosa dice veramente: “ma continua a fare schiuma”. Ma sul web non tutti sono sicuri e quindi stanno chiedendo a gran voce l’eliminazione del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. La decisione, ovviamente, spetterà alla produzione. Anche Paolo Ciavarro verrà squalificato? Aspettiamo e vediamo.

