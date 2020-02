“Ignorante, poveraccio!”. Live Non è la D’urso, veleno tra Morgan e Cristiano Malgioglio. Lo scontro è epico

Altro che Coronavirus, da Barbara D’Urso continua a terene banco la vicenda Bugo contro Morgan. Insomma, non c’è virus o pandemia potenziale che tenga rispetto al gossip trash. Nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda domenica 23 febbraio, senza pubblico, Morgan ha attaccato Cristiano Malgioglio, dopo aver visto il filmato del paroliere a #CR4 – La Repubblica delle Donne in cui si è infuriato con un ospite di Piero Chiambretti: “Morgan un genio? I geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”.

Per Malgioglio, inoltre, chi definisce Morgan un genio deve solo vergognarsi. Dopo aver appreso della sua sfuriata, Morgan a Live Non è la D'Urso ha attaccato il famoso paroliere: "Rappresentazione dell'ignoranza, lui rappresenta tutta una serie di persone. Ha detto che i geni sono Mozart, discorso ignorante, Cristiano Malgioglio siccome genio è Stockhausen, devi dirmi un suo brano. Non andare su Google però, ignorante!".

















Così durante Live Non è la D'Urso senza pubblico (e questo ha messo in difficoltà Barbara D'Urso), Morgan si è scagliato contro Cristiano Malgioglio sostenendo di non ritenersi per niente un genio della musica. Il cantautore ha preso possesso della telecamera e ha dato del poveraccio a Malgioglio. Barbara D'Urso è intervenuta immediatamente in difesa del suo amico Cristiano: "Ma che poveraccio. Ma dai, ma smettila!". Come sappiamo da settimane Morgan è al centro della polemica per quanto accaduto durante la penultima sera del Festival di Sanremo 2020.















Naturalmente l'episodio è finito sulla bocca di tutti e continua a tenere banco anche in molte trasmissioni televisive. Solo qualche giorno fa a schierarsi contro il cantautore facendo un duro attacco nei suoi confronti è stato Cristiano Malgioglio a #CR4 – La Repubblica delle Donne che poi ha abbandonato lo studio, sostenendo che "siamo pazzi a definirlo pazzi".













È finita qui? Probabilmente la prossima settimana Barbara D'Urso, che ha dovuto fare i conti con il forfait di Nina Moric, potrebbe mettere in atto un confronto tra Cristiano Malgioglio e Morgan. Nella puntata del 23 febbraio, invece, il cantautore si è confrontato con Iva Zanicchi, la quale è rimasta convinta del fatto che Morgan e Bugo hanno pianificato la scenata sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

