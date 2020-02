“Come sapeva dell’eliminazione di Pago?”. Serena Enardu, la verità sul discusso caso del GF Vip

Se Verissimo è registrato, come mai Silvia Toffanin sapeva dell’eliminazione di Pago al Grande Fratello Vip? È la domanda che tutti si sono fatti dopo l’intervista di Serena Enardu. Non che fosse difficile ipotizzare l’uscita di Pago, dato che tutti i sondaggi lo davano sconfitto contro Licia Nunez, tra l’altro proprio a causa della compagna Serena.

I due si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island, ma non hanno mai smesso di mancarsi, soffrire e amarsi, fino alla riconciliazione durante il reality. "Sono entrata per Pago, sarei potuta entrare anche prima ma ho rifiutato perché volevo che facesse un percorso da solo, come lui stesso aveva detto, poi vedendo che stava male ho deciso di intervenire". Il pubblico non ha gradito il suo ingresso nella casa, tanto che la prima volta aveva votato "no".

















"Il pubblico crede che l'abbia fatto per la visibilità, ma non è stato così. Per la visibilità sarei potuta andare in determinate trasmissioni, avrei potuto scrivere di più sui social, ma non l'ho fatto sono entrata per Pago". L'ex gieffina vip ha parlato anche del tumore ai polmoni che ha colpito il padre: "Aveva diverse metastasi e ci avevano dato pochissime possibilità. Per fortuna è andato diversamente, oggi sta meglio. Sta benissimo, gli hanno addirittura interrotto la terapia che faceva ogni ventun giorni a Milano. Il prossimo controllo sarà a maggio", ha confidato Serena Enardu a Verissimo.















Ma, come detto, c'è qualcosa che ha lasciato interdetti i telespettatori del programma condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista, la conduttrice ha chiesto alla Enardu un parere sull'eliminazione del fidanzato. Silvia Toffanin sapeva in anticipo dell'eliminazione di Pago al Grande Fratello Vip? No, semplicemente ha registrato due domande (l'uscita di Pago e quella di Licia Nunez) poi è stata mandata in onda quella del compagno, ultimo eliminato dal reality show.











Sulla pagina Facebook del programma è stato pubblicato il video: “Durante la puntata di #Verissimo abbiamo letto alcuni tweet che si chiedevano come facessimo a sapere che Pago sarebbe stato eliminato dal #GFVIP venerdì sera, pur avendo registrato l’intervista giovedì. Ecco come sono andate realmente le cose”.

