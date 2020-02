“Hanno cag*** di fuori”. GF Vip, Adriana Volpe perde le staffe e esplode. C’entra (ancora) Clizia

Per Clizia Incorvaia non sarà facile riguadagnarsi la fiducia di tutti, soprattutto quella del pubblico. E non è neanche detto che rimanga nella casa del Grande Fratello Vip. L’influecer siciliana è stata presa di mira proprio per le espressioni verbali, a detta di molti, decisamente offensive e prive di rispetto. La vicenda si somma a tutto il coas che sta investendo l’intera edizione del Grande Fratello Vip. Giorno dopo giorno il pubblico assiste a uno scandalo e a una vera e propria ‘caduta di stile’. I concorrenti, in questo, sembrano passarsi i i il testimone o una ‘patata’ sempre troppo bollente.

Nomination per Clizia Incorvaia: l’influencer non lo riesce ad accettare e si infuria contro Andrea Denver. Il suo è stato il voto che ha determinato l’esito per la Incorvaia: “Sei un Buscetta, io non parlo con i pentiti! Sei un pentito, un traditore, hai ammazzato un fratello! Sei peggio di un pentito”. Le parole di Clizia non possono essere tollerate e tutto il web insorge. Clizia andrebbe squalificata per lessico inappropriato e altamente offensivo. Le critiche non riguardano più i singoli concorrenti. Ormai per molti il Grande Fratello Vip si sa rivelando un programma inguardabile e poco etico. Di recente si è espresso in merito anche Maurizio Costanzo. (Continua dopo la foto).

















“Non intrattiene, non rilassa e non fa pensare. Troppo spesso è un cattivo esempio”. Secondo il punto di vista di Maurizio Costanzo, il Grande Fratello Vip dovrebbe chiuderla qui. Le espressioni utilizzate dalla siciliana Clizia hanno fatto traboccare un vaso già colmo, evidentemente. Anche i dati Auditel confermano che le tendenze del pubblico italiano provano la fuga dal reality. Mai accaduto, sino a questo momento, che il Grande Fratello si rivelasse un disastro. Clizia non doveva dirlo: le parole hanno sicuramente calpestato la memoria di Falcone e Borsellino, che hanno perso la vita proprio per contrastare la piaga mafiosa. (Continua dopo le foto).

























È bastato il televoto per fare uscire fuori la vera indole della Incorvaia, che riferendosi a Denver ha aggiunto: “ominicchio, senza pa**e, femminuccia, stratega furbissimo”. Sui social il video di Clizia è diventato virale e l’opinione pubblica non perdona. Per Clizia seguiranno momenti estremamente difficile e dovrà fornire la giusta spiegazione alle espressioni utilizzate davanti a tutta l’Italia. Ci si domanda se le scuse basteranno a fare chiudere il caso, posto che la concorrente rimanga ancora attiva dentro la casa. Adriana Volpe non poteva mancare all’appello. Infatti spiega a Denver di non provare nessun tipo di rimpianto. Andrea non ha reagito bene dopo l’attacco da parte della siciliana e si è pesino sfogato in un pianto di dispiacere. (Continua dopo le foto).

Accanto all’allarme coronavirus, spopola sui social l’hashtag #cliziafuori. La Volpe non poteva che dimostrare il suo supporto a Denver e ha affermato: “Hanno cag@to fuori dal vaso ma tanto” . La Volpe si è riferita a tutti i concorrenti i gara, che non hanno speso una sola parola di rammarico nei riguardi della triste vicenda. Il comportamento di Clizia non concede alcun tipo di giustificazione e Adriana chiama tutti a rispondere di un giudizio nei confronti della siciliana. Nessun provvedimento preso nei confronti della Incorvaia, ma siamo certi che presto arriveranno importanti aggiornamenti.

‘C’è Posta per te’, la bella notizia arriva a poche ore dalla fine della puntata. Maria De Filippi al settimo cielo