‘C’è Posta per te’, la bella notizia arriva a poche ore dalla fine della puntata. Maria De Filippi al settimo cielo

Anche questo sabato sera la reginetta degli ascolti tv è stata lei. Maria De Filippi ha di nuovo vinto la sfida grazie al suo “C’è posta per te”. La concorrenza su Rai Uno è stata vinta con oltre 5 milioni di spettatori. Rai Uno si ferma a 2.619.000 spettatori. Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero sembrano ancora vagabondare alla ricerca di una giusta sinergia e un trascinante coinvolgimento. Ma rimane pur vero che superare la reginetta degli ascolti del sabato sera sta diventando un’impresa ardua per tutti. Maria De Filippi fa piazza pulita dei competitor e vince il banco, portando tutto a casa…Mediaset.

Con “Una storia da cantare” i due conduttori ci riprovano, ma nulla sembra reggere il confronto. Tanti ospiti in studio che però non riescono a scalare la vetta della montagna sacra girata in lungo e in largo da Maria De Filippi. Le storie che hanno accompagnato il sabato sera italiano firmato Mediaset hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori più ‘casalinghi’. Racconti di crisi familiari, le incomprensioni tra madri dai figli, l’attaccamento materiale da sfidare e vincere, le sorprese, gli ospiti: tutto questo ha fatto del programma uno scenario in cui immedesimarsi. E non poteva mancare la musica di Massimo Ranieri. (Continua dopo la foto).

















Circa 5.271.000 di telespettatori con uno share del 28,5% per Maria De Filippi, contro i 2.619.000 di spettatori pari al 13.73% di share per “Una storia da cantare”, ovvero meno della metà del diretto concorrente. Una serata dedicata a Mina e tanti ospiti, tra cui Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai e Piero Pelù non hanno retto la sfida. Uno contro tutti e Maria De Filippi si qualifica ancora il primo posto in classifica di ascolti, vincendo i record Auditel. Ma quali sono gli altri dati di ascolti tv? Scopriamolo. (Continua dopo le foto).

























Su Rai2 è andato in onda uno speciale del TG2 dedicato al Corona Virus, che ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 6.56% di share, mentre su Italia 1 è andato in onda “Cattivissimo Me 3” ha incollato allo schermo 1.290.000 spettatori per il 5.64% di share. Su Rai3 la nuova puntata di “Sapiens – Un Solo Pianeta” chiude con 963.000 spettatori e il 4.82% di share, su Rete4 “Stasera Italia Weekend Speciale” realizza 658.000 spettatori con il 3.23% di share, mentre su La7 “Caccia al Ladro” di Alfred Hitchcock ha registrato 224.000 spettatori con uno share dell’1.23%. (Continua dopo le foto).

L’ ottima performance di Rai2 con il TG2 Speciale di Gennaro Sangiuliano dedicato al Coronavirus ha raggiunto 1.411.000 spettatori pari al 6.56% e non poteva che segnare un piccolo sorpasso Rai. Per quanto riguarda il preserale, invece, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori (19.93%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.894.000 spettatori (24.09%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.374.000 spettatori (13.96%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.439.000 spettatori (17.26%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 575.000 spettatori (3.01%) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 831.000 spettatori (3.85%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 486.000 spettatori (2.63%) mentre CSI Miami ha totalizzato 429.000 spettatori (2.04%). Su Rai3 Blob segna 992.000 spettatori con il 4.55%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 920.000 telespettatori con il 4.23%. Su La7 Atlantide ha appassionato 137.000 spettatori (share dello 0.83%).

Coronavirus Italia, il costo dell’Amuchina alle stelle: “Siete degli sciacalli!”