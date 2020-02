“Cancellata!”. Francesco Sarcina, il gesto per Clizia Incorvaia dal palco di ‘Una canzone di raccontare’. Cala il gelo in studio

Francesco Sarcina è stato ospite ieri sera di ‘Una storia da cantare’, il programma condotto da Bianca Guaccero e Ernico Ruggeri ieri dedicato al sentiero musicale di Mina. Impossibile non pensare a quello che sta succedendo dentro la casa del Grande Fratello dove la sua ex Clizia, stretta tra le braccia di Paolo Ciavarro, ha parlato più volte di Francesco Sarcina.

Chi si aspettava una frecciata non è rimasto deluso. Francesco Sarcina ha cantato Insieme, un brano che ascoltava da quando era solo un bambino perché sua madre – con la quale ha un rapporto indissolubile – cantava sempre; un brano che quindi lo rimanda al passato. A sorprendere i telespettatori, sono stati i saluti di Sarcina ai suoi figli e alla mamma mentre Clizia e Paolo hanno i nervi tesi al Gf Vip. Continua dopo la foto

















Terminata la sua esibizione (premiata col plauso del pubblico), Francesco Sarcina ha detto: “Grazie Ruggeri per avermi detto questo, è stato uno dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto. Questo è un brano che ascolto da quando sono nato. Mia madre la cantava sempre. Saluto i miei figli e la mia mamma”. Silenzio assoluto su Clizia. E gelo in studio. Continua dopo la foto















Monta la protesta dei social contro Clizia Incorvaia: “Fuori dal GFVip 4 o chiamiamo gli sponsor”. A tutto c’è un limite e, a quanto pare, non lo decide la produzione del Grande Fratello Vip. Oggi Clizia Incorvaia ha aggredito Andrea Denver: “Tu sei maledetto, sei Buscetta, un pentito, tu sei un pentito, un Buscetta e io non parlo con i pentiti! Io non parlo con i pentiti. Io parlo con le persone che hanno quattro pa**e così e tu non le hai”. Continua dopo la foto













L’offesa, che non lasciava spazio a una qualche forma di ironia (fuori luogo) per il tono, la veemenza e il contesto, ha impressionato i telespettatori sollevando una sacrosanta ondata d’indignazione sui social. Anche due autori a microfono aperto (dimenticanza o volontarietà?) hanno commentato “è una roba brutta, brutta”.

Ti potrebbe interessare: “Fantastico!”. C’è posta per te, Francesco Totti entra in studio in questo stato, il motivo è dolcissimo