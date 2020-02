“Quello che amo”.. Giordana Angi, parole dolcissime e un ringraziamento speciale. La cantante commuove tutti

Giordana Angi torna a Amici e emoziona tutti. La cantante si è lasciata andare una lunga confessione che ha toccato il cuore di tutti. Primo tema toccato: l’amore. Giordana Angi si è espressa proprio nei giorni scorsi facendo accenno alla sua vita sentimentale. La giovane cantante ha usato Instagram per far intendere di “essere innamorata dell’amore” e di essere single. Nel giorno di San Faustino, che per tradizione segue la Festa di San Valentino dedicata agli innamorati, la Angi aveva scritto: “Auguri all’amore, che per me oggi è festa, come lo sarà domani, ogni giorno festa dell’amore, anche senza San Valentino”.

Attraverso il suo lungo post social, la cantante ha dato la sua versione personale dell'amore, che va difeso e compreso ma anche lasciato libero di esprimersi. "Io sono una fan di Amore", ha scritto, "Quello vero, però, che non vuole niente in cambio, che da' senza tempi ne' scadenze, perché c'è e non può farne a meno", ha proseguito.

















Un amore sempre ricercato. Nella vita personale Giordana di Amici ha toccato anche il fondo, ma grazie alla sua famiglia – in particolare grazie alla madre e alla sorella – è riuscita a emergere, dando il meglio di sé nel mondo della musica. Prima Sanremo Giovani, Amici e poi il Festival di Sanremo, fra i Big nel 2020. E la sua carriera è appena cominciata.















Recentemente aveva scritto un post sulla sua presunta fidanzata mentre oggi ha voluto spendere delle parole magnifiche sulla sorella e sulla sua carriera: "Allego foto di cose importanti – ha scritto su instagram –. Mia sorella. Ho 26 anni. La musica dai miei 13 ha sempre fatto parte della mia vita. Non l'ho mai pensata come un'opportunità lavorativa, ne' basato la mia voglia di fare su risultati o approvazioni: facevo tanto per provare a cambiare la mia vita, a farla un po' più simile a quello che sognavo di fare. […] Tanti cambi di contratti, tante idee che non prendevano mai realtà. Me ne fr…vo".













Giordana Angi ha dovuto fare diversi sacrifici prima di realizzare il suo più grande sogno: "Nel mentre facevo lavoretti vari: cambiavo città, culture, paesi. E la musica c'era sempre. Quando non la cercavo, tornava da sé. […] Poi, a 25 anni finalmente Amici, dopo tanti precedenti tentativi negativi. Tentativi negativi che non mi toglievano la voglia di fare quello che amo". Ha trovato tante porte chiuse ma, alla fine, è riuscita ad abbattere tutti i "n0", diventando una delle giovani promesse del panorama musicale italiano: "Voglio ringraziare ogni situazione che mi ha detto 'no', che ha provato a buttarmi a terra, ma che, in fin dei conti, mi ha fatto vedere il mondo per quello che è: un posto bello dove, però, bisogna imparare a distinguere".

