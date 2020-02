“Fantastico!”. C’è posta per te, Francesco Totti entra in studio in questo stato, il motivo è dolcissimo

Una grande puntata quella di C’è posta per te. Indovinate un po’ chi è andato a trovare Maria De Filipp? Proprio lui, il pupone: Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è stato accolto tra gli applausi e le grida del pubblico, in delirio per l’arrivo della leggenda giallorossa. Totti ha incontrato due ragazzi, Samantha e Luca, affetti dalla sindrome di Down: due veri fan dell’ex numero dieci della Roma. Una vera e propria sorpresa per i due ragazzi che erano entrati in studio accompagnati dalle rispettive madri, convinti che ‘l’invito’ fosse arrivato a loro e non ai fan di Totti.

Luca e Samantha, molto legati ai loro effetti personali, sono stati ‘costretti’ a liberarsi di alcuni oggetti per incontrare Francesco. Totti è entrato poi in studio, dall’altra parte della grande busta che divide lo studio, con un camuffamento: lo hanno truccato per non farsi riconoscere: barba, capelli lunghi e una coppola in testa. (Continua a leggere dopo la foto)

















Simile al travestimento di De Rossi per assistere al derby in Curva Sud. “Siete stati bravissimi, avete scoperto subito il mio travestimento. Siete due ragazzi speciali, bravi e sensibili. Ma ho visto che siete anche abbastanza tirchi! Se voi mi date qualcosa, io vi do qualcos’altro in cambio”. (Continua a leggere dopo la foto)















La risposta di Luca e Samantha è stata esilerante: “Tu puoi fare quello che vuoi, perché c’è solo un capitano!”. Totti ha dovuto convincerli a non essere troppo materialisti, ma di mettersi in prima fila per condividere le proprie cose. Tra risate e scambi di battute tra i vari ospiti e Maria De Filippi, lo storico numero 10 giallorosso ha chiesto di fare un baratto tra gli oggetti che Totti ha portato in studio e quelli dei ragazzi. (Continua a leggere dopo la foto)













Tra questi uno scambio di album delle figurine, tra uno vecchio e quello della stagione in corso: “L’unica differenza tra questi due è che in questo nuovo non ci sono io!”. Quando la busta è stata aperta, è scoppiato un grande applauso per l’abbraccio di Totti con i due ragazzi.

