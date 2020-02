L’ex gieffina Serena Enardu è stata ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Qui si è soffermata soprattutto sull’ex Pago: “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio – ha spiegato al pubblico di Canale 5 -, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”. E sul ‘GF Vip’: “Il mio ingresso al GF Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago”.

Ed ancora: "All'inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa ed io ero d'accordo. Poi, però l'ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po' di gelosia verso le altre concorrenti. opo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l'ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco".

















La donna ha anche parlato del papà e del suo grave problema di salute. Infatti ha avuto un adenocarcinoma polmonare che ha portato i medici a levare due lobi polmonari ed una ghiandola surrenale: "Aveva diverse metastasi e ci avevano dato pochissime possibilità. Per fortuna è andato diversamente, oggi sta meglio. Sta benissimo, gli hanno addirittura interrotto la terapia che faceva ogni ventun giorni a Milano. Il prossimo controllo sarà a maggio", ha aggiunto la Enardu.

























Durante l'esperienza al 'GF Vip' di Pago, Serena aveva accusato tramite social Montovoli: "Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla Casa. Il Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo. E ancora: "Adesso è così 'carino' e 'generoso' che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! ".

Ed infine aveva detto: “Ma per favore. Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco (tanto che Montovoli sta cercando di dare consigli a Paolo e Clizia). Pago è una persona vera e onesta. Deve restare nella Casa”.

