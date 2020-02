GF Vip, i concorrenti ancora non lo sanno: la notizia (ufficiale) che farà felici i fan

Venerdì 21 febbraio è andata in onda la 13esima puntata del Grande Fratello Vip. Un’altra puntata piena di sorprese e colpi di scena. Dall’eliminazione di Pago all’ingresso (ma a partire da lunedì prossimo) di Valeria Marini come nuova concorrente. I nominati della settimana? Prima di dare il via ai voti, Alfonso Signorini ha comunicato al pubblico che chi andrà al Televoto non uscirà la prossima settimana ma andrà dritto in nomination, ma questo i Vip non lo sanno.

In ogni caso, dopo le votazioni palesi e non al televoto sono finiti Antonella Elia, Andrea Montovoli, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. C’è un’altra informazione di cui i concorrenti non sono ancora a conoscenza. Una notizia che farà felici i fan del reality di Canale 5 e che ora, dopo i rumor, è diventata ufficiale. (Continua dopo la foto)

















Nonostante il GF Vip di Signorini non abbia vinto la gara degli ascolti, i risultati ottenuti sono soddisfacenti. Per la cronaca la puntata di venerdì ha più o meno confermato i dati raggiunti nelle scorse settimane. Il reality, difatti, continua a essere seguito da un base ormai stabile di telespettatori. Nel dettaglio, il 21 febbraio ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.100.000 spettatori per il 18.5% di share. (Continua dopo la foto)















La gara degli ascolti l’ha vinta La Corrida di Carlo Conti: la prima puntata è riuscita a raggiungere 4.188.000 telespettatori per il 19.7% di share. Ma il GF Vip, che su Twitter va sempre fortissimo, è stato comunque promosso: Mediaset l’ha ufficialmente prolungato fino alla fine di aprile cancellando così l’Isola dei Famosi. Dunque le avventure dei vip nella Casa ci terranno compagnia ancora per parecchio. (Continua dopo le foto)













“Il merito è da attribuire all’abile anfitrione della Casa, Alfonso Signorini, agli opinionisti Wanda Nara e Pupo, al team editoriale capitanato da Andrea Palazzo e alla magnifica macchina produttiva di Endemol Shine Italia e Mediaset”, ha commentato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Non resta che aspettare la reazione degli inquilini della Casa, che ancora non sanno che rimarranno rinchiusi un mese in più…

