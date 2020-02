Federico Pietrucci operato dopo l’infortunio ad Amici: la foto dall’ospedale

Dopo aver abbandonato la scuola di ‘Amici’ per infortunio, l’ex allievo Federico Pietrucci si è dovuto recare in ospedale. Molti avevano pensato ad un problema non grave, invece non è stato così. Il giovane ballerino è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolverlo. Negli ultimi giorni è stato lo stesso danzatore a pubblicare diverse immagini sul suo profilo Instagram. Lui si vede steso su un letto d’ospedale e con addosso il classico camice di colore verde, utilizzato dai pazienti che entrano nella sala operatoria.

C'è anche chi ha fatto alcune battute, non sappiamo se gradite da Federico, infatti degli utenti hanno affermato che in qualche modo una maglia verde è riuscita a conquistarla. Il riferimento è al Serale del talent show di Maria De Filippi. L'operazione alla mano è andata nel verso giusto e sembra proprio che l'ex studente potrà tornare a ballare a stretto giro di posta. Il primo scatto è stato postato dal papà Michele, che ha scritto: "Pronto per ricominciare".

















Qualche ora più tardi lo stesso Pietro ha fornito news più dettagliate sulle sue condizioni di salute. In una delle storie pubblicate sul social network c'è lui con la mano fasciata e la scritta: "E anche questa è fatta!". In questa istantanea si trovava sempre nella camere del nosocomio, ma non aveva più il camice ed era tornato a vestire i suoi abiti. Non è escluso che avesse già ottenuto le dimissioni dall'ospedale, visto che fortunatamente non ci sono state complicazioni di alcun genere.

























Ricordiamo che dopo l'uscita dalla scuola, non aveva voluto soffermarsi sull'imminente intervento chirurgico. Ma in un'intervista rilasciata a 'Witty' aveva detto: "Da quando ho iniziato sono successe un po' di cose, un po' tante…tra cui anche le cadute sbagliate…sempre dal fisioterapista o tutto il resto…però non ho mai avuto i segni dell'abbattimento personale. Sfortunatamente succede, un piccolo intoppo, ma di certo non mi ferma una mano rotta", aveva concluso Pietrucci.

Classe 2001, Pietrucci nel 2016 era stato protagonista ad ‘Italia’s Got Talent’. Curiosità: adora gli orecchini, visto che li indossa quasi sempre anche perché li ritiene un vero e proprio portafortuna. Fa anche parte della ‘Urban Dance Academy’ della capitale Roma. Oltre ad amare il ballo, ha una grandissima passione nei confronti della musica in generale.

