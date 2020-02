Adriana Volpe è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nella Casa il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere meglio la conduttrice Rai, che si è subito distinta per il suo spirito positivo, molto materno e ‘pacifico’. Caratteristiche, queste, che spesso hanno scatenato le accuse di essere una stratega da parte degli altri inquilini ma Adriana ha sempre negato di fingere per il gioco e continua ad andare avanti per la sua strada.

Nelle ultime ore e anche nell’ultima diretta del reality si è approfondita la sua amicizia con Andrea Denver, che per lei ha un debole. Tra il modello e la presentatrice c’è una forte intesa che è stata più volte sottolineata anche dagli altri. La Volpe e Denver hanno instaurato un bel rapporto e si sono avvicinati molto durante la realizzazione di un calendario del GF Vip. (Continua dopo la foto)

















“Mi è capitata una partner molto gradita – ha svelato Andrea in confessionale – Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che piace a me nelle donne…Nonostante la differenza di età, è la mia donna ideale”. “Non sono soddisfattissimo della foto – ha aggiunto – però sono soddisfatto di ciò che i miei occhi hanno visto, mi sono caduti ogni tanto sulle forme di Adriana”. (Continua dopo la foto)















Adriana Volpe è sposata con Roberto Parli dal 2008 e con lui ha avuto anche una figlia, Gisele, e nonostante con Denver non ci sia più di una forte amicizia e complicità molti fan del GF Vip hanno iniziato a fare il tifo per un possibile flirt fra Denver e la Volpe. Che ha un grandissimo seguito, anche su Instagram. Ed è lì, sul social, che è apparsa una foto del passato. (Continua dopo foto e post)













“Un tuffo nel passato! Una foto di Adriana mora. L’avete mai vista così?”, si legge nella didascalia del post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Adriana Volpe, gestito ovviamente dal suo staff ora che è nella Casa. Negli ultimi anni la conduttrice è sempre stata bionda e il cambiamento è decisamente notevole. Ma leggendo i commenti, i fan sembrano essere tutti d’accordo: Adriana è bellissima in tutte le salse.

