Nuove amicizie e persino nuovi amori condiscono questa edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente le vicende di Pago e Serena Enardu hanno occupato gran parte delle attenzioni da parte del pubblico, ma adesso a fare capolino tra le pagine più piccanti del gossip, ci sono anche loro, ovvero Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra ripensamenti e dubbi, dichiarazioni inaspettate e baci appassionati, la coppia continua a conoscersi meglio, per comprendere se, anche fuori dalla casa, la relazione possa o meno continuare indisturbata. Ma come ha più volte ribadito il conduttore Alfonso Signorini, l’esperienza del Grande Fratello può rivelarsi anche solo un gioco.

Tutto è nato da una semplice amicizia, che progressivamente si è trasformata in passione. Quella tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia rappresenta la storia d’amore più discusse degli ultimi tempi. La stessa Clizia, ultimamente, è stata colta da un momento di profonda crisi, impaurita da ciò che potrebbero pensare di lei i familiari che la guardano da casa. L’influencer siciliana è arrivata persino al punto di rinnegare tutto. Ma a confortarla erano presenti alcuni concorrenti tra cui Pago, Adriana e Licia. Lacrime amare quelle di Clizia, pentita o perdutamente innamorata? A rincarare la dose, anche l’intervento in casa dei genitori di Paolo, che hanno invitato alla prudenza, sollevando nei due non pochi timori. Ma Clizia è senza dubbio la più fragile. (Continua dopo la foto).

















Infatti, Clizia Incorvaia ha vissuto esperienze sicuramente più decisive, che spesso tendono a lasciare paure e maggiori cautele. L’influencer siciliana ha vissuto un divorzio ed è mamma di una figlia nata proprio dal precedente matrimonio. Paolo Ciavarro, dal canto suo, ha sempre avuto bene in mente l’esperienza passata della donna, comprendendola e rincuorandola. Ma le ultime vicende hanno scosso persino il ragazzo, che si è visto impegnato a gestire non più solo le ansie della Incorvaia, ma persino le sue. Dopo l’ennesimo sfogo di Clizia, la reazione di Paolo non è stata quella di sempre. (Continua dopo le foto).

























“Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca. Te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiamo e che hanno detto anche i tuoi genitori”. A queste parole di Clizia, Paolo ha risposto: “Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo”. Clizia ha aggiunto dell’altro: “Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu”. A questo punto, Paolo non ha trattenuto l’emozione: “Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi“. (Continua dopo le foto).

Ricordiamo, infatti, che le parole della mamma di Paolo sono state comprese e accolte dalla Incorvaia, che ha più volte ribadito di afferrarne perfettamente il senso e le intenzioni. L’attrice Eleonora Giorgi, mamma di Paolo ha affermato di avere il cuore spezzato: “Ho visto che Paolo è rimasto male non per avermi rivista ma per quell’intervista che ho fatto. Lui crede che dopo quell’intervista, siano seguite centinaia di altre interviste, di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Lui pensa che io sia stata invadente. Invece io ho rifiutato tutte le interviste ed ho accettato solo quella di Alfonso Signorini perché è il direttore del settimanale ‘Chi’. Ho sentito le sue parole e come mamma ho il cuore spezzato. Sto molto male”. Le parole di una madre non possono passare del tutto inosservate e persino Clizia lo ha compreso.

