Dopo Serena Enardu, anche Pago è fuori dal Grande Fratello Vip. Il cantante sardo è stato eliminato nel corso della 13esima puntata del reality dopo la sconfitta al televoto con Licia Nunez. “Il pubblico ha deciso – ha detto Alfonso Signorini al momento di comunicare il verdetto ai concorrenti nella Casa -, il Vip che deve immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è Pago”.

Il cantautore ha accettato di buon grado la decisione dei telespettatori e dopo aver salutato in modo molto frettoloso il gruppo, si è chiuso dietro di sé la famosa porta rossa ed esclamato: "Vivetevela!". Un'uscita di scena fulminea, tanto che gli inquilini che con lui avevano stretto più rapporti (ovvero Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto) sono rimasti un po' spiazzati da quella 'fuga' dalla Casa.

















Sappiamo già che dopo l'eliminazione di lunedì scorso, Serena ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo di cui Pago ovviamente è venuto a conoscenza solo ora. Intervista in cui ha parlato anche di matrimonio oltre che della sua esperienza nella Casa. "Il mio ingresso al GF Vip è stato un po' frainteso. C'è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago", ha detto la Enardu a Silvia Toffanin.















E dopo la rottura a Temptation Island, grazie al reality tra il cantante e l’ex tronista di UeD tutto sembra essersi rasserenato. E ora, come svelato sempre a Verissimo, Serena pensa al futuro insieme a Pago: “Abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”.















Insomma, Serena ha le idee chiare. Ma Pago? Appena entrato in studio al GF Vip, è stato subito ‘aggiornato’ da Signorini sulle dichiarazioni della compagna a Verissimo. La sua reazione? Probabilmente il conduttore l’ha preso in contropiede, dunque non ha avuto quella che forse Serena si sarebbe aspettata: “È matta – ha detto con imbarazzo – Dovrei chiederlo io… Ne parlerò con lei”, Subito dopo, però, l’ha voluta accanto a sé e si sono abbracciati. Che dire, se son rose fioriranno!

