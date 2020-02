“È gay!”. GF Vip, Wanda Nara choc in diretta: quel commento non passa certo inosservato

La forte intesa tra Adriana Volpe e Andrea Denver è sempre più viva. Più volte sottolineato anche dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra il modello e la conduttrice solleva anche molte polemiche. Infatti, è bene ricordare che Adriana Volpe è sposata con Roberto Parli e che i due sono anche genitori di Gisele. A commentare l’intesa tra i due sono in molti, in particolare Antonio Zequila. Ma qualcosa è stato detto anche dall’agguerrita opinionista Wanda Nara. Purtroppo la battuta dell’opinionista non è stata delle migliori e ha creato molto caos.

Dalle parole di Denver elargite in Confessionale apprendiamo che: “Mi è capitata una partner molto gradita Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che piace a me nelle donne…Nonostante la differenza di età, è la mia donna ideale. Non sono soddisfattissimo della foto però sono soddisfatto di ciò che i miei occhi hanno visto, mi sono caduti ogni tanto sulle forme di Adriana. Mi sono sentito molto a mio agio, imbarazzo proprio zero, non mi sento mai in imbarazzo con Adriana… anzi! […] Io faccio il diavoletto in questa situazione”. L’intesa è nata proprio da una dimensione di totale complicità condivisa da entrambi. Zequila, a tal proposto, ha detto la sua. (Continua dopo la foto).

















“I corpi che si avvinghiano nella piscina, oliati, sulla tavola da surf come si dice? L’occasione fa l’uomo ladro e anche la donna ladra[…] Si vede che a lei piace anche se poi ci gioca sopra però l’ormone è ormone. L’ormone è sia maschile che femminile, è unisex!”. La puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di interventi e storie che si sono intrecciate. Pago ha ricevuto la sorpresa di Serena Enardu, entrata nella casa. Ma non solo, anche l’arrivo di Valeria Marini nei panni di concorrente. E poi non poteva mancare qualche appunto proprio sul rapporto tra la Volpe e Denver. (Continua dopo le foto e il post).

























Nonostante lui sia fidanzato fuori dalla casa e posto che Adriana sia già sposata, l’intesa è innegabile e sono i concorrenti stessi a farne menzione. Tra tutti i commenti degli ospiti, è spiccata la battuta infelice di Wanda Nara. L’opinionista non ha preso vie periferiche per esprimere la sua opinione in merito. Peccato che le parole usate non siano state delle migliori. Rimane il dubbio sulle intenzioni reali dell’opinionista: voleva scherzare o diceva sul serio? “Secondo me l’unica giustificazione può essere che lui sia gay e magari noi non lo sappiamo… mio marito vede una cosa così, entra nella casa e me prende”. Anche Pupo è caduto nello stesso errore: “La tavola da surf stava in piedi da sola?”. Insomma, i due opinionisti non si sono trattenuti. (Continua dopo le foto e il post).

Vorrei avere la stessa “spensieratezza” di Wanda Nara, quando apre la bocca e gli da fiato. #gfvip4 #gfvip #gfvip2020 — Dannata♡Ilaria (@Dannata) February 21, 2020

Fortunatamente il conduttore Alfonso Signorini è intervenuto con parole migliori dei colleghi di programma. Rivolgendosi ad Adriana, il conduttore ha detto: “Prendi tutto con grande leggerezza, questo tuo divertimento arriva al pubblico. Capisci bene che è un grande gioco”. In ogni caso, non si può negare che Volpe e Denver vengano costantemente ‘stuzzicati’ da tutti. Prendendo alla lettera le parole del conduttore, però, i due dovrebbero ricordarsi che l’esperienza del Grande Fratello è anzitutto un gioco e come tale andrebbe vissuto, soprattutto se fuori dalla casa esiste la vita reale ad attendere. Soprattutto i rispettivi partner.

Teresa Langella di UeD super hot: direttamente dalle Maldive stende tutti