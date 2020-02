Tra le dame di Uomini e Donne, ha subito catturato l’attenzione del pubblico Alessia. La dama, che colpisce subito per l’avvenenza e l’aspetto fisico, ha fatto il suo ingresso al Trono Over a fine gennaio scorso per corteggiare Samuel Baiocchi. Il cavaliere ha accettato immediatamente di iniziare una frequentazione con lei.

Ma nell’ultima puntata andata in onda i due sono stati protagonisti per uno scontro. La dama ha sottolineato che Samuel “pretende contatti fisici molto ravvicinati che non ho intenzione di concedergli” e lui si è infastidito. Supportato anche da Valentina Autiero, il cavaliere ha chiesto ad Alessia come mai non si fosse lasciata andare con lui e il motivo per cui ancora non si fidasse di lui dopo ben 6 uscite. Ci ha pensato Maria De Filippi a rispondergli a tono e a difendere la bella Alessia. (Continua dopo la foto)

















“Una arriva qua e sa cosa hai fatto con altre persone… Quasi sempre le storie sono terminate dopo che hai conosciuto in modo approfondito le signore, evidentemente per scelta dice ‘Aspetto’”, gli ha fatto notare la padrona di casa, che ha dimostrato così di apprezzare molto l’atteggiamento di Alessia, che dunque fa bene a non spingersi oltre fino a quando non ci vede chiaro. (Continua dopo la foto)















Ma cosa sappiamo sulla dama che ha colpito tutti con il suo fisico senza dubbio mozzafiato durante la sfilata di moda nello studio di Uomini e Donne? Alessia non ha ancora dato molte informazioni su di sé. Ha dichiarato però di avere in comune con Samuel l’origine emiliana (è di Modena) e anche l’età. Ha infatti detto di essere sua coetanea, dunque ha 48 anni. (Continua dopo foto e post)













Dunque Alessia del trono over non è mai stata sposata e non ha figli e ha un grande amore per gli animali: ha due cani e tre gatti. La sua bellezza e il suo corpo da urlo hanno subito colpito anche Tina Cipollari, che non ha esitato a lanciare una delle sue frecciatine. “Scusi, ma lei è parente del Ken umano?”, le ha chiesto accostandola a Rodrigo Alves, noto per i suoi interventi di chirurgia estetica. Anche molti telespettatori, in realtà, sostengono che la dama sia ricorsa a qualche ritocchino al viso.

