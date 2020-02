Nella 13esima puntata del GF Vip si è parlato anche di Andrea Denver, che per la diretta di venerdì 21 febbraio ha indossato una camicia a fantasia molto particolare che gli ha subito valso i complimenti di Alfonso Signorini. Complice la prova del calendario, il conduttore del reality di Canale 5 ha colto l’occasione per parlare della vicinanza di Denver ad Adriana Volpe. Tra il modello e la presentatrice c’è una forte intesa che è stata più volte sottolineata anche dagli altri inquilini della Casa.

La Volpe e Denver hanno instaurato un bel rapporto nella Casa e si sono avvicinati molto durante la realizzazione di un calendario del GF Vip. “Mi è capitata una partner molto gradita – ha svelato Andrea in confessionale, come mostrato nel corso della diretta – Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che piace a me nelle donne…Nonostante la differenza di età, è la mia donna ideale”. (Continua dopo la foto)

















“Non sono soddisfattissimo della foto – ha aggiunto Andrea – però sono soddisfatto di ciò che i miei occhi hanno visto, mi sono caduti ogni tanto sulle forme di Adriana. Mi sono sentito molto a mio agio, imbarazzo proprio zero, non mi sento mai in imbarazzo con Adriana… anzi!”. Adriana è sposata con Roberto Parli dal 2008 e con lui ha avuto anche una figlia e nonostante con Denver non ci sia più di una forte amicizia e complicità molti fan del GF Vip hanno iniziato a fare il tifo per un possibile flirt. (Continua dopo la foto)















Finita la puntata, però, Andrea ha avuto un crollo: è scoppiato a piangere perché a quanto pare Clizia Incorvaia non gli avrebbe perdonato la nomination. Clizia è infatti finita al televoto insieme ad Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto per via del voto di Denver, che nel corso della diretta ha fatto il suo nome perché “tanto non sarebbe mai andata in nomination”. Ma Andrea Denver deve aver fatto male i conti perché, con la nomination anche di Aristide Malnati, Clizia è finita al televoto. (Continua dopo foto e post)











CLIZIA SEI INCOMMENTABILE, ORA NON TI VA BENE LA NOMINATION DI DENVER MA È LA STESSA SCUSA CHE USAVI CON PATRICK FUORIIII #GFVIP pic.twitter.com/kdoBQzLUOb — Lavinia🤪 (@judielovee) February 22, 2020



E quando il modello ha cercato un chiarimento, lei l’ha cacciato in malo modo, dunque il crollo: “Quando ho sentito il suo nome mi si è gelato il sangue – ha detto Denver alla Volpe -, credevo di aver dato un voto a vuoto. Avevo chiesto a Paola chi non avesse ricevuto nessuna nomination nella stanza delle nomination pubbliche e mi aveva detto Clizia. Così l’ho votata sapendo che nessun altro l’avrebbe fatto, non pensavo che finisse in nomination”. E poi: “Mi ha ferito quando mi ha detto ‘Da te non me lo sarei mai aspettato‘, quello mi ha ferito molto”.

