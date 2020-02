Una storia forte quella raccontata da Andrea Montovoli che ha messo in luce un periodo triste del suo passato, e ieri sera il Grande Fratello ha voluto premiare la sua forza. Dopo aver chiesto ad Andrea di raggiungere il Confessionale, gli viene mostrata un video messaggio della madre, e le lacrime di Andrea non tardano ad arrivare.

Ma le sorprese non sono finite e quando Andrea esce dal confessionale, trova sua madre ad aspettarlo in salotto. I due si abbracciano calorosamente ed il momento è emozionante. Alfonso interviene in questo abbraccio: “Quando ha capito che era lui l’uomo di casa”. “Dopo poco, appena suo padre è scomparso, è stato bravissimo!”, risponde la mamma di Andrea. (Continua a leggere dopo la foto)

















Mentre andava in onda l’incontro tra Montovoli e la madre, su twitter compariva un tweet al veleno di Lorenzo Crespi, attore e collega di Andrea. Poco dopo il tweet pubblicato da Lorenzo Cresti è stato cancellato, ma è ancora possibile alcune risposte di alcuni utenti. “Invece di attaccare Montovoli per andare a fare una comparsa nei salotti della D’Urso pensa a come sei messo tu che hai bisogno di screditare qualcun altro per essere ancora considerato. #GFVIP”, “Il problema lì dentro non è Montovoli ma la signora Elia”, “Non è bello questo suo parlar male degli altri, dopo Zequila, Fabio testi ora pure Montovoli?? É l’unico che si salva”. (Continua a leggere dopo la foto)















“L’attore Montovoli..3 reality e due comparsate, saranno vere le voci che girano a Milano di notte, dopo l’isola sei andato a letto con una sessantenne di Mediaset..che ti protegge ti ha raccomandato e voluto al #GFVIP ,ti senti intoccabile, ma la tua carriera di attore e’ già finita”, ha scritto Crespi. E ancora: “A chi vuoi impressionare Montovoli. Avevo 15 anni quando mi hanno catturato in 7 è trasferito in carcere come baby killer della maa..ero innocente e non sapevo quando sarei uscito..tremendo”. (Continua a leggere dopo la foto)











E ancora un altro tweet: “6 mesi di carcere e ridi in faccia a una donna di 56 anni che piange. Questo hai imparato Montovoli ?..se eri da noi sai quante ne avresti prese?..no non lo sai..le carceri siciliane negli anni 80 erano un’altra cosa. Comportati bene”.

Paola Di Benedetto, crollo ‘choc’ al GF Vip. Lacrime e singhiozzi per quel gesto