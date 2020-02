Stravagante ed eclettica, Cinzia Fumagalli è una delle chef-giudici de ‘’La prova del cuoco’’, il cooking show di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi. Cinzia Fumagalli è fatta conoscere al pubblico televisivo con la partecipazione al programma in onda sul Nove ‘TopChef’. Sebbene riscosse da subito il favore del pubblico, Cinzia si classifica al quarto posto della seconda edizione.

La partecipazione al programma le permette di partecipare alla TopChef Cup che vede sfidarsi i migliori chef delle prime due edizioni e di vincere con un menù intitolato "Storie di Ordinaria Follia" giudicata anche dallo chef numero uno al mondo della classifica World's 50 Best Restaurant 2019, Mauro Colagreco. Sin da giovane ha mostrato una certa predisposizione e passione per il mondo della cucina. Ha frequentato la scuola alberghiera di Ponte di Legno.

















A seguire si è cimentata anche con l'insegnamento è docente di cucina del Centro Formazione Professionale Alberghiero CFPA di Casarg. Nel 2019 è stata protagonista di uno scontro in diretta con Luisanna Messeri, altro volto storico de La prova del cuoco, a causa di una sua battuta sul grasso. Cinzia Fumagalli è nota per il suo astio verso i condimenti eccessivamente calorici e durate una puntata ha redarguito la Messeri con una frase che ha acceso una grande polemica.















"È per questo che io sono magra e tu sei grassa", ha detto la chef scatenato una bufera. Poco dopo, però, Cinzia Fumagalli è intervenuta spiegando di aver chiarito con la collega. "Volevo chiarire la mia posizione. – aveva scritto Cinzia Fumagalli pubblicando una foto di quando era obesa – Ciò che si è sentito, è la chiusa di un discorso. Lungi da me offendere chi ha problemi di peso, visto e considerato che sono stata obesa per gran parte della mia vita. Non preoccupatevi che con Luisanna Messeri mi sono già chiarita".











Cinzia Fumagalli è nota per il suo look estroso. La chef raccoglie o suoi lunghi capelli neri in uno chignon e porta sempre degli occhiali stravaganti. Per via del suo carattere esuberante e del commento pungente sempre pronto è stata soprannominata “la Mara Maionchi della cucina“. Cinzia Fumagalli è nata a Lecco nel 1968. Altezza e peso della chef non sono conosciuti. Anche la sua vita privata è avvolta dal mistero.