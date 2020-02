Sorpresa a Uomini e Donne. Il gesto di Riccardo non lascia dubbi: con Ida Platano è finita

La notizia alla fine è arrivata e non sembra esserci margine di errore. Tra Ida Platano e Riccardo è finita. O almeno così sembra. Dopo un lungo batti e ribatti con lacrime, chiacchiere e insulti sui social e nello studio di Uomini e Donne è arrivato il gesto di Riccardo che toglie ogni dubbio.

Il profilo Instagram di Riccardo è profondamente cambiato nelle ultime ore perché sono sparite tutte le foto di Ida e quelle in cui era con lei. Non sappiamo a cosa possa essere dovuta una scelta del genere ma siamo legittimati a pensare che ci sia qualcosa che non va tra i due, visto che tra l’altro la loro relazione è sempre stata fatta di alti e bassi. Continua dopo la foto

















Riccardo al momento non ha pubblicato storie, e quelle pubblicate da lei non aggiornano in alcun modo sulla sua relazione col compagno conosciuto al Trono Over. Eravamo rimasti al fatto che ci fossero delle incomprensioni – le solite – tra i due ma che comunque ci fosse la volontà di sposarsi; oggi invece quella che sembra essere una brutta notizia a tutti gli effetti e la speranza che il mondo del gossip abbia preso un abbaglio. Continua dopo la foto















Se a cancellare le foto è stato soltanto lui tra l’altro è possibile che Ida Platano abbia preso qualche decisione autonomamente e che quindi Riccardo sia la parte che ha dovuto subire il cambiamento. Lo scopriremo presto, ed è anche per questo che crediamo che Ida Platano e Riccardo stiano ancora in silenzio. Continua dopo la foto













Tra non molto infatti saranno registrate le prossime puntate di Uomini e Donne Over e non è da escludere che la Ida e Riccardo parlino della loro relazione e affrontino anche la questione delle foto sollevata in queste ora. Ida Platano è nata nel 1981 e fin da giovanissima ha lasciato la famiglia in Sicilia per cercare fortuna a Brescia. Proprio nella città lombarda ha deciso di rimanere e avviare la sua attività di parrucchiera. Ha così potuto tradurre in lavoro la sua grandissima passione per l’estetica. Si è sposata all’età di 18 anni, ma il suo matrimonio è naufragato dopo 10 anni. Ha rivelato di avere un unico, immenso amore: suo figlio Samuele. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne prima e Temptation Island poi insieme a Riccardo.

Ti potrebbe interessare: “Il Grande Fratello…”. La conferma arriva direttamente da Barbara D’Urso: ecco quando comincia