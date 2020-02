La nuova puntata di ‘Verissimo’ si avvicina. Come accade ogni sabato pomeriggio, anche domani su Canale 5 avremo la possibilità di ascoltare le varie interviste della conduttrice Silvia Toffanin ad alcuni personaggi noti. In un articolo precedente vi abbiamo parlato delle dichiarazioni bomba rilasciate da Serena Enardu, che dopo aver lasciato la Casa del ‘Grande Fratello Vip’ si è detta pronta a sposare la sua dolce metà Pago. E chissà se le nozze saranno organizzate a breve.

Tra gli ospiti della Toffanin ci sarà anche l’attore Massimo Ciavarro e gli argomenti toccati fanno riferimento al reality show condotto da Alfonso Signorini. Sapete infatti che tra i concorrenti c’è il figlio Paolo, alle prese con una conoscenza molto intima con l’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. Massimo ha anche parlato dell’ex coniuge Eleonora Giorgi, la quale è abbastanza agitata per ciò che sta accadendo. (Continua dopo la foto)

















Sulla Giorgi e sulla sua intrusione nella Casa più spiata d’Italia ha dichiarato: “Lei è un ciclone, ha bisogno di tempo. In queste situazioni così estemporanee non ha avuto la possibilità di spiegare bene il suo ragionamento”. Poi ha iniziato a parlare di Paolo e del suo rapporto con la Incorvaia: “Lui è molto coinvolto in questa storia. Sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo e trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”. (Continua dopo la foto)

























Il popolare attore ha anche lanciato un campanello d’allarme davanti alle telecamere di ‘Verissimo’. Il suo più grande timore è che una volta finito il programma, suo figlio possa essere diverso da un punto di vista caratteriale: “L’ho già visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro, psicologicamente, le persone possano cambiare”. Per conoscere altri retroscena bisognerà necessariamente attendere la puntata integrale di domani pomeriggio. (Continua dopo la foto)

Nelle ultime ore il settimanale ‘Oggi’ ha inoltre riferito che Sarcina sarebbe rimasto infastidito da questa storia: “Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex. Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?”.

