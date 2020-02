Per gli amanti dei reality arriva una bella notizia. A darla è la stessa Barbara D’Urso, conduttrice delle ultime edizioni del Grande Fratello Nip, il reality show andato in onda la prima volta nel 2000 e che ha visto come vincitrice Cristina Plevani. In questi anni il reality si è svolto quasi tutti gli anni e recentemente la versione nip, quella con persone comuni, è stato contaminato da personaggi più o meno noti.

L’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip è stata Martina Nasoni, giovane ternana a cui era ispirata la canzone ”La ragazza dal cuore di latta” di Irama. In quell’edizione oltre ai nip c’erano la cestista Valentina Vignali, l’ex compagna di Morgan Jessica Mazzoli, Francesca De André, Gianmarco Onestini, Serena Rutelli, Mila Suarez, Michael Terlizzi, Chicco “Kikò” Nalli, Cristian Imparato e Ivana Icardi, tutti personaggi che più o meno gravitavano intorno al mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il timore, sul silenzio intorno a questa edizione, era che il Grande Fratello Nip non venisse riconfermato ma arriva la conferma – rassicurazione ufficiale di Barbara D’Urso. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi in cui ha parlato del futuro di due suoi programmi di punta;: Il Grande Fratello e la fiction La Dottoressa Giò. “No, non ce la faccio. Saltiamo un anno (ha detto la conduttrice riferensdosi alla fiction ndr) e poi a settembre parte il mio Grande Fratello”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il Grande Fratello è quindi in programma per settembre e durerà per circa due mesi. Come di consueto una serie di persone e personaggi, alcuni sconosciuti e altri semi noti, saranno rinchiusi nella Casa di Cinecittà per un periodo di quasi due mesi relazionandosi tra loro. La conduttrice, come detto, sarà sempre Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)











Per i nomi dei concorrenti è ovviamente presto, ma non mancheranno influencer, e le prezzemoline dei salotti televisivi, modelle/i e naturalmente “i fidanzati di”, “i fratelli di” o “le sorelle di”. Ma anche i figli dì, come Francesca De André, che ha partecipato all’ultima edizione del GF.

UeD. Roberta Di Padua, la confessione su Daniele Interrante