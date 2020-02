Protagonista indiscussa del Trono over, Gemma Galgani si è lasciata andare a una lunga confessione. Tanti gli argomenti toccati, dal rapporto con il suo corpo, al futuro, a Tina Cipollari alla quale, dopo tanti giudizi risponde così: “Ognuno di noi raggiunge ogni anno che passa in modo diverso, per forma fisica, salute, interessi, attività. Non ha senso giudicare le persone in base alla loro età. E le palette di Tina durante le sfilate non spegneranno mai il mio entusiasmo”.

"Ritengo la femminilità un insieme di caratteristiche mentali – ha continuato Gemma a 'Uomini e Donne Magazine' – fisiche e di comportamento che distinguono una donna dall'altra. La sensualità invece è qualcosa che va oltre la semplice bellezza e coinvolge tanti aspetti: come ti presenti, come cammini, l'attenzione nello sguardo, la sincerità con cui sorridi, il linguaggio che esprimi con il tuo corpo, il profumo che indossi, e dico proprio "indossi", come se si fosse avvolte da un'aura speciale di fascino".

















Poi Gemma Galgani sul suo corpo: "Mi sento a mio agio durante le sfilate, se così non fosse avrei scelto altri abiti. Comunque non ostento mise così provocanti pensando di essere una "bomba sexy" o di assomigliare anche solo col pensiero alle donne di fama internazionale a cui, a volte, mi ispiro per le sfilate. Ho tanti difetti, ma non sono una visionaria. Mi definirei piuttosto una sognatrice che ha l'opportunità, anche se solo per il momento della passerella, di indossare abiti insoliti, di incarnare un idolo".















E Gemma Galgani ancora: "Non importa se verrò criticata o apprezzata dal pubblico. In quel momento io mi sento una leonessa coraggiosa e impavida, e quello che mi resta dopo è un divertente ricordo nel cuore… Infatti nasce dal desiderio di inviare un messaggio a tutte le signore della mia età: non arrendetevi!Con l'età si acquisisce coraggio nel dire e nel fare cose che magari, in passato, non avremmo mai considerato possibili. Si è più indifferenti al parere della gente, se si desidera davvero dire o fare qual cosa, sembra di aver meno da perdere e, soprattutto, meno tempo per farlo".













Le critiche di Tina sono quotidiane e continue, quindi non mi aspetto nulla di diverso, anche se durante le sfilate le definirei “ingiustamente spietate. Per me l’intimità è parte integrante di un rapporto – ha dichiarato Gemma Galgani -Non ha più o meno valore di lealtà, rispetto, complicità e tutte le fondamenta di una relazione. Ho cercato di non sottovalutare mai questo aspetto nel propormi ai miei ex fidanzati, Giorgio incluso naturalmente, con fantasia e complicità. Devo ammettere, però, che con lui ho fatto un cambiamento importante, curando maggiormente ogni piccolo dettaglio. Era sempre molto attento e io mi “affannavo”, a volte, per non essere al di sotto delle sue aspettative, quando mi aspettava alla stazione di Firenze”.

