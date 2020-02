“Non ci sarà”. Barbara D’Urso secca i fan: è proprio lei a dare la brutta notizia

Il futuro è roseo per diversi volti noti dello spettacolo italiano. Di recente si è parlato del nuovo format televisivo di Antonella Clerici, che dopo una pausa dal piccolo schermo tornerà presto a estasiare il pubblico con il dolce sorriso e la forza di una leonessa. E dopo Antonellina, non poteva mancare proprio lei, Barbara D’Urso che, durante un’intervista rilasciata a ItaliaOggi, ha fatto luce sui prossimi impegni professionali che la vedranno come protagonista indiscussa del piccolo schermo. Carmelita è sempre in prima linea e il suo futuro si preannuncia davvero interessante.

Solo per fare un piccolo esempio, non si può non citare il Grande Fratello. Chi ha pensato di essersi sbarazzato di lei ha sbagliato alla grande, perché Barbara D’Urso lo ha detto a gran voce: durante l’estate non sarà sul set de ‘La dottoressa Giò 4’, ma a settembre ci delizierà con la sua conduzione al Grande Fratello, quella, ovviamente, dedicata ai non famosi. Per chi preferiva Barbara in versione fiction, non sembra ancora tempo di grandi e belle notizie, perché la Dottoressa Giò ha ancora troppi impegni per tornare sul set. Qualcosa sembra non tornare. Infatti, lo scorso marzo, è stata Barbara stessa a rassicurare tutti su Ansa: Giorgia Basile tornerà all’attacco. Cosa è successo nel frattempo al punto da sabotare le riprese della quarta stagione? (Continua dopo le foto).































“No, non ce la faccio. Saltiamo un anno e poi a settembre parte il mio ‘Grande Fratello'”. L’estate 2020, che avrebbe visto Barbara sul set di registrazione delle nuove puntate della Dottoressa Giò, andrà trascorsa alimentano energie migliori per settembre, quando ad attendere i non famosi della casa più spiata d’Itali sarà proprio lei, Carmelita. Non per questo la vacanza si potrà chiamare tale, perché Barbara non molla la presa, anzi, la tiene ancora più salda più prima. Novità anche per Live-Non è la D’Urso. Le intenzioni di Barbara sembrano quelle di portare nuova linfa in studio, con una sola parola d’ordine: dare sempre il meglio. (Continua dopo la foto).











“Nel corso degli anni sono nate le cosiddette D’Urso interviste con l’ospite che riceve sorprese, video messaggi, visite inaspettate in studio. Diciamo che sono stata fonte d’ispirazione per altri programmi: ormai lo fanno tutti. Allora assieme al mio autore siamo passati ad altre cose, tipo il cinema emozionale e il telo magico. Quindi abbiamo alzato ulteriormente il livello con la stanza delle sorprese, il drive in, l’ascensore come luogo ideale per fare i confronti, le ricostruzioni degli ambienti o degli avvenimenti utilizzando attori, la macchina della verità dall’Alabama. Non bisogna smettere di sperimentare e di sorprendere lo spettatore”. Siete senza parole? D’altronde non stupisce che Barbara voglia sempre tenere alta l’asticella della temperatura. (Continua dopo le foto).

Ma non si pensi che la Dottoressa Giò vada per sempre in vacanza. Barbara non intende abbandonare il progetto e lo si apprende direttamente dalle sue parole: “Spero davvero che questa serie possa aiutare in qualche modo le donne che soffrono o vivono una situazione di sopraffazione. Una serie che dedico a tutte loro, in primis a mia madre che non c’è più, ma anche agli uomini che devono imparare come amare e rispettare una donna”. Le premesse non sembrano annunciare l’epilogo. Sicuramente anche per la Dottoressa Giò le novità non tarderanno ad arrivare. Bisognerà solo dimostrare di saperla attendere. Giancarlo Scheri aveva già detto che: “Barbara conferma una volta in più la sua grandezza e la sua duttilità, dimostrando il suo talento a 360 gradi. ‘Dottoressa Giò’ si è dimostrato un prodotto d’appeal e di grande efficacia narrativa”. Non potranno privarci proprio di lei.

