“Fatevi i ca**i vostri!”. GF Vip, Pago crolla e finisce in lacrime. Tensione nella casa: “Ho fatto un casino”

La storia di Serena e Pago è sulla bocca di tutti. L’uscita di scena d Serena Enardu non ha fatto tacere le critiche, nonostante la presenza della sarda nella casa del Grande Fratello Vip non sia stata vista di buon occhio dal pubblico. Nessuno ha creduto del tutto alla sincerità dei sentimenti di Serena nei confronti di Pago e ancora oggi se ne parla. La sarda aveva varcato la porta rossa con l’intenzione di riconquistare il suo ex Pago. Tutti hanno votato compatti per il no all’ingresso in casa di Serena, ma Alfonso Signorini l’ha fatta entrare ugualmente.

La storia d’amore tra Serena e Pago ha fatto innamorare di loro l’Italia intera. Purtroppo l’esperienza di Temptation Island non è stata delle migliori. Infatti la rottura tra i due avvenne proprio in quella circostanza. A distanza di tempo Serena ha compreso di essere ancora innamorata di Pacifico ed è così che la sarda ha deciso di investire tutte le sue energie per riconquistarlo. Serena, però, ha da poco abbandonato la casa, lasciando nuovamente Pago da solo con i propri pensieri e le proprie perplessità in merito alla relazione che li lega ormai da 7 anni. E qualcosa continua a muoversi nella mente di Pago, alla luce di tutto quello che è successo, in passato e, non ultimo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ennesimo scenario della loro storia. (Continua dopo le foto).









































Serena non è più una concorrente del GF Vip, ma continua a seguire le vicende in casa. Di recente si è schierata contro un concorrente del GF Vip, ovvero Andrea Montovoli. Serena ritiene che Montovoli starebbe facendo di tutto affinché Pago abbandoni la casa. Questo è un momento delicato per Pacifico, visto che il cantante è attualmente al televoto con Licia Nunez. Nella storia che Serena Enardu ha pubblicato di recente, appare anche il figlio Tommaso. Le parole sono schiaccianti: “Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla Casa. Il Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo”. (Continua dopo la foto).

Continua ancora ad aggiungere: “Adesso è così ‘carino’ e ‘generoso’ che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! Ma per favore. Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco (tanto che Montovoli sta cercando di dare consigli a Paolo e Clizia). Pago è una persona vera e onesta. Deve restare nella Casa”. Pago vive un momento molto delicato e in casa dà prova esattamente di questo. Le sue lacrime sono il segno più evidente di un equilibrio che sa crollando giorno dopo giorno. (Continua dopo le foto).

Questa volta a fare perdere la lucidità di Pago sono stati gli atteggiamenti dei concorrenti in casa. Pago non ha accettato l’eccessiva intromissione da parte di tutti. Sempre pronti a ‘ficcare il naso’ in questioni che non li riguardavano e che, nella delicatezza del caso, dovevano essere rispettate come ‘questioni private’. La dichiarazione di Pago ha fatto tremare le pareti della casa: “fatevi i ca**i vostri!“. Non tutti hanno compreso i motivi di Pago, tra cui Andrea Denver, che ha reagito male a quelle parole. Infatti Denver ha fatto notare che partecipare a un reality comporta, inevitabilmente, che la vita privata possa incrociare questo genere di ‘intromissioni’ e che Pago non può lamentare questo aspetto, visto che ha consapevolmente accettato di partecipare al programma. Pago sembra essere emotivamente provato dalle ultime vicende. Bisogna solo attendere cosa accadrà.