Eravamo rimasti alla precedente puntata dell’accesa diatriba tra Wilma Goich, Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli. E naturalmente, com’era prevedibile, il ritorno di Wilma Goich a Storie Italiane, dopo l’ospitata di Elfrida Ismolli, ha fatto scintille. Dopo la polemica sollevata da Wilma Goich a Storie Italiane qualche giorno fa, poiché Vianello, durante un concerto, ha fatto cantare all’attale moglie un brano storico dei Vianella, ieri Elfrida Ismolli ha replicato nel salotto di Eleonora Daniele, facendo un appello a Wilma, alla quale ha chiesto di stare serena poiché è stato solo un gioco.

"Wilma stai calma, io ti voglio bene!", ieri ha detto così. Mi sento presa per i fondelli!, ha quindi tuonato oggi Wilma Goich a Storie Italiane, sottolineando: "Ce l'ho con Edoardo per quello che ha fatto a livello artistico, annunciando che i Vianella si rinnovano e facendo cantare lei. La famiglia qui non c'entra!".

















"Elfrida Ismolli sa che io so…" ha poi affermato Wilma Goich a Storie Italiane tornata, appunto, dopo lo sfogo di qualche giorno fa. "Ieri non ho seguito Elfrida, non ero a casa, ma ho chiesto a mia figlia di registrare la trasmissione, perciò l'ho rivista in un secondo momento", ha poi aggiunto, tuonando ancora: "Il giorno del concerto mi ha fatto l'inchino? E perchè? Chi sono io? La regina? Si è inchinata solo perchè me ne stavo andando e poteva finalmente cantare lei!".















"Domani Elfrida sarà di nuovo qui" ha dunque sottolineato Eleonora Daniele, che ieri a Storie Italiane ha proposto a colei che è l'attuale moglie di Edoardo Vianello di avere un confronto in diretta con Wilma Goich, proposta che però è stata rifiutata.











“Domani io non ci sarò, dovrò andare dal dottore!” ha risposto la Goich, tagliando corto. Ora non ci resta che aspettare come si evolverà la situazione. Finirà qui o Eleonora Daniele continuerà a gettare benzina sul fuoco? Staremo a vedere!

